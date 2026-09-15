La Secretaría de Educación de Coahuila informó del fallecimiento este martes de un alumno de primaria en una escuela del municipio de Parras.

De acuerdo con el reporte recibido por las autoridades educativas, durante la jornada escolar el alumno de seis años presentó una afectación relacionada con una condición cardiaca preexistente mientras tomaba clases, lo cual requirió atención en el momento.

El personal brindó los primeros auxilios y, ante la situación, se inició de inmediato su traslado para recibir atención médica.

El personal brindó los primeros auxilios y, ante la situación, se inició de inmediato su traslado. | Foto: Archivo/Especial.

Durante el trayecto se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia y de las autoridades de seguridad, quienes coordinaron la atención y el traslado del menor con personal paramédico.

Pese a las maniobras de atención y estabilización realizadas por los servicios de emergencia, el menor lamentablemente perdió la vida.

La secretaría añadió que mantiene comunicación con la comunidad educativa y continúa dando el seguimiento a los protocolos activados con motivo de esta situación.

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Así mismo, expresó sus condolencias y solidaridad a la comunidad educativa y familia ante el lamentable fallecimiento del menor.

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JACL/cr