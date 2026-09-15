Tampico, Tamps. - Comerciantes y ciudadanos sometieron, amarraron, golpearon y raparon a una mujer que presuntamente ha cometido muchos robos en la zona centro de Tampico.

Los hechos ocurrieron la tarde de hoy, cuando la persona conocida como Carmen, según los diferentes testimonios, fue sorprendida cuando presuntamente cometió un robo.

Comerciantes enardecidos la sacaron de una popular tienda donde se había escondido; en la banqueta fue rodeada por una multitud. Entre múltiples reclamos que se escuchaban, Carmen fue rapada en la banqueta.

En algunos videos que se grabaron, se observó que al menos una mujer golpeó a la detenida.

Ante la situación, en el sitio se reunieron decenas de personas, donde se escucharon versiones de varios robos que presuntamente la mujer ya ha cometido en la zona centro y otros sectores de Tampico, así como en el municipio de Altamira.

Hasta ese lugar llegó una patrulla con elementos de la Guardia Estatal, quienes la detuvieron y la trasladaron a la barandilla de la delegación policial en la zona sur.

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Amarraron, golpearon y raparon, a una mujer que presuntamente ha cometido muchos robos en la zona centro de Tampico. 15/09/2026. | Foto: Especial.

La versión oficial que se informó a través de la página de la Vocería de Seguridad Tamaulipas fue que una mujer fue detenida por presunto robo en Tampico, gracias a la denuncia oportuna a los números de emergencia y la acción de la Guardia Estatal.

“Una llamada al C5 permitió la intervención de elementos de la Guardia Estatal, quienes acudieron a la zona centro de Tampico, donde una mujer era señalada por presuntamente haber robado pertenencias a varias personas”, indica el reporte de la Vocería.

Se confirmó que la persona sí fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, donde quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

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La información oficial no hizo referencia a que Carmen fue sometida, golpeada y rapada por varias personas.

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