Pachuca, Hgo. - Al menos 18 comunidades quedaron incomunicadas en el municipio de Huautla, Hidalgo, luego de que las lluvias dañaron el paso provisional construido sobre el río Calabozo, infraestructura que había sido destruida hace casi un año durante las lluvias de la vaguada monzónica.

Pobladores de esa demarcación dieron a conocer que, tras la destrucción del puente que permitía el paso, se construyó de manera provisional un nuevo cruce, el cual fue arrastrado por la corriente ante el incremento del caudal.

Se señaló que este se localiza a la altura de Tamoyón I, donde los habitantes tienen que sortear diversos tramos afectados para poder atravesar el río, lo que, denunciaron, representa un grave riesgo, sobre todo para los menores de edad y adultos mayores. Además, sobre estos escombros también tienen que pasar las personas que llevan mercancías a diversas localidades.

Los habitantes tienen que sortear diversos tramos afectados para poder atravesar el río. | Foto: Especial.

Los habitantes aseguran que la alternativa que se habilitó tras la destrucción del puente, durante octubre del año pasado, no ha resultado funcional, debido a que con cada lluvia presenta nuevamente problemas y la corriente se lleva el paso provisional.

En esta ocasión, 18 comunidades resultaron afectadas para poder realizar el cruce y acceder a servicios de salud y educación, además de trasladarse a sus lugares de trabajo.

Los pobladores hicieron un llamado para que se realice la construcción definitiva del puente y, con ello, se evite el riesgo que enfrentan actualmente los ciudadanos para poder realizar este cruce.

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JACL/cr