Culiacán. - En el interior de su hogar, de la colonia Cuatro de Marzo, en la capital del estado, una maestra jubilada de nombre Reyna “N” fue asesinada de varios disparos en el transcurso de la mañana de este martes, sin que las autoridades lograran capturar a sus presuntos agresores.

La violencia desatada contra las personas del sexo femenino, en los municipios de Culiacán, Escuinapa y Mazatlán, con este nuevo feminicidio, suman 15 los casos registrados en el transcurso de este mes.

El nuevo feminicidio en la capital del estado fue reportado a las líneas de emergencia por vecinos de la colonia Cuatro de Marzo, los cuales luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego, alcanzaron a ver a dos personas que huían.

Los elementos de seguridad y de los cuerpos de auxilio fueron alertados sobre una persona lesionada. Foto: Cortesía

Los elementos de seguridad y de los cuerpos de auxilio que fueron alertados sobre una persona lesionada, al llegar a la vivienda de la calle Buenaventura, determinaron que la maestra jubilada no presentaba signos vitales.

Este hecho de violencia se escenificó a solo un día de que la joven maestra de preescolar Sara “N”, de 32 años, fue privada de la vida de varios disparos al bajar de su automóvil en el centro de la ciudad de Escuinapa.

La mujer retornaba a su hogar luego de haber llevado a su hijo a la escuela en una zona cercana de donde fue asesinada.

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afcl/cr