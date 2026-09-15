James Rodríguez, uno de los mediocampistas más talentosos en la historia del fútbol colombiano, anunció el martes el final de su carrera internacional de 15 años.

James, de 35 años, fichó recientemente con Atlético Nacional —con lo que puso fin a una larga etapa jugando en el extranjero— y ahora ha decidido dar un paso al costado de la selección nacional.

“Quiero hablarles desde el corazón, después de muchos años partidos y alegrías y momentos duros llegó el momento de cerrar una de las etapas más felices de mi vida, vestir la camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme”, expresó James en un video publicado en sus redes sociales

James debutó con la selección absoluta en octubre de 2011, en una victoria sobre Bolivia en La Paz. Su momento cumbre llegó tres años después en el Mundial de 2014 en Brasil, donde anotó seis goles en cinco partidos para ganar la Bota de Oro.

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“Tuve la fortuna de vivir momentos que jamás imaginé, Mundiales, goles y noches inolvidables, victorias que nos hicieron creer y derrotas que nos hicieron ser más fuertes", dijo James.

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“Desde que llegué a la selección pensé que el día que me fuera iba a dejar la camiseta más fuerte y mirando el camino recorrido siento que lo conseguí”, añadió.

Esa actuación consagratoria en Brasil le valió un traspaso al gigante español Real Madrid, donde pasó seis temporadas y conquistó dos títulos de La Liga. Su carrera a nivel de clubes también incluyó etapas en Bayern Múnich y Everton.

Ha sido un trotamundos desde 2022, con etapas en Olympiakos de Grecia, Sao Paulo de Brasil, Rayo Vallecano de España, Club León de México y Minnesota United de la MLS, donde disputó apenas seis partidos.

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“Tuve el honor de llevar la camiseta 10 y la cinta de capitán intenté hacerlo con respeto, responsabilidad y sabiendo lo que representaba Colombia. Tuve días buenos y difíciles, pero nunca dejé de sentir orgullo por estos colores”, sostuvo.

A nivel internacional, Rodríguez también disputó el Mundial de 2018 y la edición de 2026, igualando a Carlos Valderrama y Freddy Rincón como los colombianos con más participaciones en el torneo. Además, capitaneó a Colombia hasta la final de la Copa América 2024, la primera aparición del país en el partido por el título continental en 23 años. Termina su carrera internacional con 31 goles en 131 partidos.

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“A toda Colombia gracias por acompañarme durante tantos años por celebrar conmigo por sufrir conmigo por exigirme apoyarme y por hacerme sentir su cariño en cada rincón del mundo”, indicó. “Me voy tranquilo porque sé que lo dí absolutamente todo, gracias por cada recuerdo por cada abrazo y por cada momento”