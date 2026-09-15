Una jornada violenta se registró este lunes en Tabasco con el asesinato de cuatro hombres en hechos distintos ocurridos en los municipios de Centro, Cárdenas y Macuspana.

Dos asesinatos en el municipio de Centro

Por la mañana en la colonia Gaviotas Sur, en el municipio de Centro un hombre fue asesinado a balazos en el domicilio 405 de la calle Médicos, en el sector San José.

Vecinos reportaron al menos cinco detonaciones y observaron a dos sujetos huir hacia el camellón.

Cerca del mediodía, en el mismo municipio, se reportó el hallazgo de otro cadáver dentro de un pochimóvil en la ranchería Buena Vista Río Nuevo Primera Sección, a la altura del kilómetro 9.

La víctima estaba atada de pies y manos y con huellas de violencia.

Tabasco registra cuatro asesinatos en una jornada violenta. Foto: Especial

Asesinato en Cárdenas

Posteriormente, en Cárdenas, un motociclista fue ultimado a tiros en el límite entre las colonias Benito Juárez y Península, a un costado de la carretera federal Huimanguillo-Cárdenas.

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La víctima fue alcanzada por otro sujeto a bordo de una moto quien, tras dispararle dejó una cartulina con amenazas junto al cuerpo antes de escapar.

Asesinato en Macuspana

Finalmente, en Macuspana, un hombre fue acribillado debajo de un puente peatonal sobre la carretera Escárcega-Macuspana, a la altura del acceso al ejido Buenavista Puxcatán.

Los agresores dispararon en repetidas ocasiones desde un vehículo en movimiento sin mediar palabra.

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En todos los casos, el personal de la Fiscalía General del Estado inició las carpetas de investigación correspondientes y ordenó el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.

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