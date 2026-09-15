[Publicidad]
Una jornada violenta se registró este lunes en Tabasco con el asesinato de cuatro hombres en hechos distintos ocurridos en los municipios de Centro, Cárdenas y Macuspana.
Dos asesinatos en el municipio de Centro
Por la mañana en la colonia Gaviotas Sur, en el municipio de Centro un hombre fue asesinado a balazos en el domicilio 405 de la calle Médicos, en el sector San José.
Vecinos reportaron al menos cinco detonaciones y observaron a dos sujetos huir hacia el camellón.
Cerca del mediodía, en el mismo municipio, se reportó el hallazgo de otro cadáver dentro de un pochimóvil en la ranchería Buena Vista Río Nuevo Primera Sección, a la altura del kilómetro 9.
La víctima estaba atada de pies y manos y con huellas de violencia.
Asesinato en Cárdenas
Posteriormente, en Cárdenas, un motociclista fue ultimado a tiros en el límite entre las colonias Benito Juárez y Península, a un costado de la carretera federal Huimanguillo-Cárdenas.
[Publicidad]
La víctima fue alcanzada por otro sujeto a bordo de una moto quien, tras dispararle dejó una cartulina con amenazas junto al cuerpo antes de escapar.
Asesinato en Macuspana
Finalmente, en Macuspana, un hombre fue acribillado debajo de un puente peatonal sobre la carretera Escárcega-Macuspana, a la altura del acceso al ejido Buenavista Puxcatán.
Los agresores dispararon en repetidas ocasiones desde un vehículo en movimiento sin mediar palabra.
[Publicidad]
En todos los casos, el personal de la Fiscalía General del Estado inició las carpetas de investigación correspondientes y ordenó el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.
Feminicidio de Claudia Tacoronte: autoridades no descartan otras líneas además del robo; UAEM le rinde homenaje
Lee también Amílcar, de ganar miles de pesos a cientos de millones; se enriqueció con AMLO
Lee también Caso Claudia Tacoronte no es el único; van 5 estudiantes asesinadas en Universidad de Morelos, mira la cronología
[Publicidad]
Lee también Fiscal de Nayarit reconoce infiltración del crimen organizado en policías del estado; hay investigaciones en 20 municipios
LL
[Publicidad]
Más información
Mundo
"Quizá te disparen": Carney revela broma de Trump si intentaba entrar a la Casa Blanca; "eso resume la relación que tenemos"
Nación
Hermana de Claudia Tacoronte exige justicia por asesinato de su hermana; "Nadie te prepara para esto", dice
Universal Deportes
Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones tras la Jornada 8 del Apertura 2026
Mundo
Corte Suprema de EU asesta nuevo revés a Trump sobre voto por correo; "es una gran derrota para EU", dice el mandatario
Sexualidad
¿Se considera infidelidad pensar en otras personas si estoy en la cama con mi mujer?
Al día
¿Qué pasó en Ecatepec? Lluvias inundan la Vía Morelos y afectan al Mexibús Línea 4
Al día
Tráfico en CDMX este 15 de Septiembre: ¿Cuáles serán la calles cerradas por los festejos patrios?
La Roja
Chavita vio a su padrastro golpear a su mamá y le clavó un cuchillo, en Iztapalapa