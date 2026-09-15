Los problemas en el viaje quedaron atrás. Cruz Azul ya está en Miami y, pese a los cambios de planes antes de la Campeones Cup, Joel Huiqui y Erik Lira descartaron que exista desgaste. El técnico y el capitán aseguran que llegan descansados, concentrados y con la ilusión de levantar otro título, esta vez frente al Inter Miami de Lionel Messi.

“Más que una odisea, al final es parte del compromiso. A veces pasan estos casos, accidentes, y hay que darle vuelta a la página”, explicó Joel Huiqui. El técnico reveló que el plantel pudo descansar en México antes del vuelo y dejó claro que la prioridad ya está en la cancha: “Estamos tranquilos, conscientes de que mañana va a ser un gran partido y, sobre todo, enfocados”.

Erik Lira, capitán celeste, siguió la misma línea y rechazó que el traslado represente una desventaja para el equipo. “Desgaste no. Estamos en búsqueda de un legado en Cruz Azul, y qué más lindo que tener una final ante un equipo de bastante jerarquía como Inter Miami. Estamos más que listos para seguir escribiendo historia y poder levantar otro título”, aseguró.

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La Máquina llega además con el ánimo en alto después del triunfo 4-3 sobre América en el Clásico Joven. Cruz Azul suma tres victorias consecutivas en Liga MX y obtuvo su boleto a esta final tras superar 3-1 a Toluca en el Campeón de Campeones 2026.

Huiqui sabe que el reto será distinto por la calidad del rival, pero no pretende modificar por completo su propuesta. “No cambiará mucho el plan de partido. Habrá algunos matices y unas ideas diferentes, pero veo un partido complejo”, explicó. El entrenador destacó que su prioridad pasa por mantener el orden, defender mejor y respetar una idea colectiva que, a su juicio, mostró avances en los últimos encuentros.

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La presencia de Lionel Messi concentra buena parte de los reflectores, aunque Huiqui dejó claro que Cruz Azul no diseñó un partido únicamente para detener al argentino. “Leo es un gran jugador, todos sabemos quién es, pero nos importa mucho la forma, el sistema y lo que el rival puede proponer a la ofensiva o a la defensiva”, señaló.

Cruz Azul ya está en Miami para enfrentar a Lionel Messi en la Campeones Cup / Foto: Especiales

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Para el entrenador, esta final también tiene un valor especial por lo que puede representar para su proyecto. “Son pocos partidos y muchas oportunidades para ganar títulos. Eso me deja contento y emocionado, pero me hace más feliz lo que se ha generado dentro del equipo”, afirmó. Huiqui destacó el ambiente interno y el respaldo entre quienes tienen minutos y quienes esperan una oportunidad.

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Cruz Azul quiere convertir un viaje accidentado en una noche de celebración. El antecedente ante Miami tampoco pasa inadvertido: en la Leagues Cup 2023, Messi decidió el duelo 2-1 con un tiro libre en tiempo agregado. Ahora, con otro trofeo en juego, Huiqui apuesta por el trabajo colectivo: “Nuestra fortaleza es trabajar en equipo, hacer un plan correcto y no salirnos de él”.

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