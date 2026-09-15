El pasado 31 de agosto, 43 días después de haber perdido la final de la Copa del Mundo ante España, el ganador de ocho Balones de Oro, Lionel Messi, anunció su retiro de la Selección Argentina después de 21 años defendiendo la camiseta albiceleste. Sin embargo, este martes la Asociación del Futbol Argentino compartió la lista de convocados por Lionel Scaloni para los próximos partidos amistosos que tendrá su equipo y entre los nombres destacó el de la Pulga.

Después de sacudir al mundo del futbol con esa emotiva carta donde anunció su retirada de la Selección Argentina, Lionel Messi dejó una pregunta en el aire: ¿Cuándo sería su despedida?. Aficionados y medios de comunicación exigían un "último baile" del astro argentino.

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En la próxima fecha FIFA, la Selección Argentina tendrá tres partidos amistosos en su país, del 21 de septiembre al 6 de octubre. Justamente en esta última fecha será cuando Lionel Messi tendrá su despedida con la camiseta albiceleste.

El primer partido se llevará a cabo el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia. Los dos partidos restantes serán en el estadio de River Plate, en Buenos Aires, el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso y el martes 6 ante Benín.

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EL MENSAJE DEL CHIQUI TAPIA A LIONEL MESSI

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, publicó un video en redes sociales confirmando la presencia de Lionel Messi en el último de estos partidos amistosos.

"A todos los hinchas de la Selección Argentina, a los argentinos y argentinas, quiero comunicarles que después de una charla que hemos tenido con el tecnico de la selección mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra selección y capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece el día 6 de octubre acá en Argentina y a su vez, luego de haber recibido la aceptación de Lionel, invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en Qatar 2022 para que con sus familias lo acompañen en el partido que será inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la selección para ver el último tango del mejor jugador del mundo".