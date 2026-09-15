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Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este martes que el centrocampista mexicano Obed Vargas, que finalmente sigue en el club rojiblanco en esta campaña, es un “chico noble, trabajador y ésa es la línea a seguir” buscando tener la “oportunidad” que esperó dársela en algún momento del curso.
“Está trabajando con el mismo entusiasmo y trabajo desde que llegó. Tiene una competencia muy grande ahí en el medio campo (en ese puesto juegan Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Morten Hjulmand, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza) y él es un chico humilde, noble y trabajador”, dijo el técnico.
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“Y ésa es la línea seguir esperando la oportunidad que tenga, porque seguramente nos tocará utilizarlo como a todos los compañeros. Necesita estar disponible, como lo hace, buscando esa oportunidad que espero que el entrenador se la pueda dar”, añadió.
Obed Vargas no ha disputado ningún minuto en esta campaña y no entró en ninguna de las primeras cuatro convocatorias, aunque sí lo ha hecho, sin minutos, en las dos más recientes.
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