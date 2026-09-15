El alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, desveló que desearía haberse comido unas briznas de césped del Estadio Azteca después de eliminar a México en los octavos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

En un partido loco, con un expulsado en Inglaterra que los mexicanos no supieron aprovechar, los de Tuchel lograron el pase a la siguiente ronda contra un Azteca volcado con los suyos.

Lee también Javier Aguirre volvería a España para dirigir al Valencia

"Le escribí a un amigo después del partido y le dije 'Me arrepiento de no haber comido algo de césped después del partido para poder tener algo de esto en mi cuerpo para siempre. Así de importante fue ese momento, así me sentía", dijo Tuchel en un podcast con Daniel Sturridge.

Inglaterra pasó esa eliminatoria con sangre, sudor y lágrimas, hasta que fue eliminada por Argentina en las semifinales.

Lee también Fluminense ficha a promesa mexicana de 19 años para reforzar su plantel

[Publicidad]

Tuchel, pese a todas las críticas que recibió por su planteamiento contra los argentinos, donde empezó ganando y estuvo a unos minutos de clasificar a Inglaterra a una final por primera vez en sesenta años, fue ratificado por la federación inglesa de fútbol y continúa en su cargo. El alemán tiene contrato hasta 2028, después de la Eurocopa que se jugará en suelo británico y en Irlanda.