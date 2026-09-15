Rafael Márquez continúa con sus visitas por los clubes de la Liga MX, antes de su presentación (26 de septiembre) como el nuevo director técnico de la Selección Mexicana.

En esta ocasión, el Káiser visitó el Club América para presenciar el entrenamiento de las Águilas, previo al Clásico Nacional del próximo sábado ante el Guadalajara.

Rafa fue acompañado por parte de su cuerpo técnico. Andrés Guardado (auxiliar), Pol Lorente (preparador físico) y Xabier Mancisidor (entrenador de porteros), estuvieron en el Nido de los azulcrema.

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La semana anterior visitó a los Rojinegros del Atlas y a las Chivas de Guadalajara, antes de su debut como nuevo estratega del combinado nacional, el próximo 26 de septiembre, en Baltimore frente a Colombia.

Se espera que en esta semana de a conocer su lista para la gira de los próximos meses, en los que se medirá a los Cafetaleros, a Perú (29 de septiembre), Estados Unidos (3 de octubre) y Chile (6 de octubre).

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América aportará a Israel Reyes, mundialista en la pasada Copa del Mundo. Otros mexicanos en las Águilas son: Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Alan Cervantes, Erick Sánchez, Isaías Violante y Henry Martín.

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