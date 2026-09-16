En un ambiente de celebración y orgullo nacional, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México y celebrar los valores de libertad que dieron origen a nuestra Nación.

Desde el balcón principal de la demarcación, el edil panista recordó a las mujeres y hombres que lucharon por la Independencia y lanzó una arenga en la que hizo énfasis en la libertad de expresión.

“¡Mexicanas!, ¡Mexicanos!, ¡Miguelhidalguenses! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Vivan los Héroes que nos dieron Patria y Libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Guerrero! ¡Viva la Corregidora! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Allende! ¡Viva la Democracia! ¡Viva la Solidaridad! ¡Viva la Libertad de expresión! ¡Viva la Alcaldía Miguel Hidalgo! ¡Viva la Ciudad de México! ¡Viva la Libertad! ¡Viva la Libertad!, ¡Viva México! ¡Viva México!”, ¡Viva México!”, gritó.

Antes se realizó la ceremonia cívica, en la que participaron la Banda de Guerra y la escolta de la Escuela Estado de Hidalgo, que hizo entrega de la Bandera Nacional al alcalde para dar paso al acto protocolario.

La celebración comenzó desde las 15:00 horas con una verbena popular que reunió a cientos de familias, quienes disfrutaron de una amplia variedad de antojitos y gastronomía típica mexicana.

En esta ocasión, la fiesta contó con dos escenarios, donde se presentaron espectáculos folclóricos, música tradicional mexicana, mariachi y rock, que acompañaron a las y los asistentes durante la jornada.

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Con una afluencia de aproximadamente cuatro mil personas, el ambiente festivo continuó con la presentación de los Embajadores de la Cumbia Dinamita y el Grupo Los Yaguarú, quienes pusieron a bailar a las y los asistentes previo al acto protocolario.

Después del Grito de Independencia, un espectáculo de fuegos artificiales iluminó el cielo de Miguel Hidalgo y dio paso a la presentación estelar de Paty Cantú, quien interpretó algunos de sus principales éxitos ante el público miguelhidalguense.

Blindar MH y Protección Civil, informó que los festejos se desarrollaron en orden y tranquilidad, sin incidentes relevantes, y concluyeron con saldo blanco.

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