El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció que habrá “cero tolerancia” ante la venta, almacenamiento y manejo ilegal de pirotecnia en la alcaldía, para prevenir accidentes y garantizar saldo blanco en las festividades.

“Las fiestas patrias llegaron y queremos que nuestras vecinas y vecinos disfruten, convivan y celebren, pero poniendo por delante la seguridad y el orden. Por eso, desde la alcaldía estaremos implementando un operativo especial contra la venta y manejo de pirotecnia durante estas fiestas patrias”.

En conferencia de prensa, el edil detalló que las brigadas, con alrededor de 30 elementos, realizarán recorridos en zonas prioritarias de la demarcación, entre ellas el Mercado de Tacuba, la Plancha y el Ombligo de Tacuba, el Banquetón del Mercado Argentina, así como diversas romerías tradicionales.

“No es la primera vez que lo hacemos. En Miguel Hidalgo ya hemos realizado operativos contra la venta de cohetes y, en 2022, decomisamos más de 100 kilos de pirotecnia en romerías de varios mercados de la alcaldía. Vamos a mantener la postura”, enfatizó.

Mauricio Tabe pidió a comerciantes abstenerse de vender estos productos.

“Aquí no hay espacio para hacerse de la vista gorda. Donde encontremos venta ilegal de pirotecnia, vamos a actuar. Cero tolerancia, porque primero está la seguridad de nuestros vecinos. También hacemos un llamado a los comerciantes para que no vendan pirotecnia y a las familias les pedimos que no compren estos productos”, dijo.

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El director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, César Garrido, indicó que quienes sean sorprendidas realizando actividades ilegales relacionadas con la pirotecnia serán remitidas ante el Juzgado Cívico, conforme corresponda.

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