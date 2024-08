Esta historia real inspiró la película 'Antes del amanecer' y acabó en tragedia

Las grandes películas de amor suelen dejar más preguntas que respuestas, y 'Antes del Amanecer', dirigida por Richard Linklater, es un claro ejemplo. Estrenada en 1995, la película narra la historia de Jesse y Celine, dos jóvenes que se conocen por casualidad en un tren y deciden pasar juntos una noche en Viena.

Su conexión instantánea y la incertidumbre sobre si se volverán a encontrar resonó profundamente con el público, manteniendo viva la interrogante durante años.

Antes del Amanecer. Fuente: Amazon Prime

¿Cuál es la historia real de la película?

Lo que pocos espectadores saben es que la trama está basada en una experiencia personal del propio Linklater. En 1989, durante una noche en Filadelfia, el director, entonces de 29 años, conoció a Amy Lehrhaupt, una joven con la que compartió un día mágico, esto de acuerdo con una entrevista que le realizaron al director en la revista del The New York Time.

Inspirado por ese encuentro, prometió hacer una película que capturara la esencia de esa conexión efímera y trascendental. Amy se rio ante la idea, sin imaginar que se convertiría en la musa de una trilogía cinematográfica que marcó un antes y un después en el género romántico.

Lo especial de 'Antes del Amanecer' es cómo combina la magia del primer encuentro con la dura realidad de las relaciones humanas, sin caer en clichés.

Linklater coescribió el guión con la esperanza de que Amy viera la película y se reconociera en ella, tal como Jesse espera encontrarse con Celine seis meses después en la estación de Viena. Pero, a diferencia de la ficción, la vida no siempre ofrece segundas oportunidades.

La trágica historia de la mejor película romántica. Foto: Captura de pantalla

Trágicamente, Amy Lehrhaupt murió en un accidente de moto cerca del puente de Brooklyn, tres meses antes del estreno de la película. Linklater no supo de su fallecimiento hasta 15 años después, cuando un amigo de Amy le envió una carta revelándole la noticia.

La incertidumbre de si Amy habría disfrutado la película persiste en la mente del director, pero su legado queda inmortalizado en la historia de Jesse y Celine, una historia que desafió a la muerte a través de la ficción.

"Antes del Amanecer" es especial no solo por su enfoque realista y profundo del amor, sino también porque nos recuerda que las conexiones humanas, por fugaces que sean, pueden tener un impacto duradero. A través de su trilogía, Linklater no solo rindió homenaje a Amy, sino que también exploró cómo el tiempo y las experiencias compartidas pueden moldear nuestras vidas de maneras inesperadas. En particular, el director dedicó la última película de la trilogía, "Antes del Anochecer", a la memoria de Amy, subrayando así el legado de su influencia en su obra.

