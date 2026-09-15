Las fiestas patrias en plena Época de Oro se celebraron con figuras como Jorge Negrete, Gloria Marín y Pedro Infante en enormes cines de la capital con presentaciones en vivo y con carteleras que invitaban al público a disfrutar de películas mexicanas.

En septiembre de 1945, Pedro Infante encabezó una cartelera patria en el Cine Olimpia, ubicado entonces en la calle 16 de septiembre, a unos pasos del Zócalo, y con un aforo de 4 mil butacas.

El show en el que participaron 150 estrellas, contó con la actuación de la actriz Gloria Marín, una de las máximas figuras femeninas de entonces y esposa del icónico Jorge Negrete.

Jorge y Gloria ya llevaban varios años juntos y eran una de las parejas más estables de la farándula de aquel entonces, en total actuaron en 11 películas; el cartel de aquel 15 de septiembre se publicó en EL UNIVERSAL e invitaba al público a asistir.

“Sábado 15 de septiembre, función extraordinaria dedicada a los heroicos aguiluchos del Escuadrón 201. Grandiosa noche mexicana con 50 artistas mexicanos”, se lee en la parte superior del anuncio.

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Cartel del festejo en el Cine Olimpia, septiembre 15 de 1945. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

La invitación seguía con la lista de invitados especiales que estuvieron en vivo animando la noche, la primera en aparecer fue la actriz Gloria Marín, calificada como la bellísima estrella del cine nacional, quien tuvo una participación humorístico en una sketch.

A Pedro Infante lo presentaron como "el popular galán y cantante por primera vez en México"; el cómico Jesús Martínez "Palillo" encabezó la parte humorística del show que además contó con una soprano y el Ballet Nacional en escena; temas como "La bamba" y "El jarabe tapatío" prometían el ambiente más mexicano.

Cartel con anuncio del festejo del 15 de septiembre de 1945 en el Cine Olimpia. Jorge Negrete y Gloria Marín encabezan la celebración. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Jorge Negrete y Gloria Marín un 15 de septiembre

El 15 de septiembre de 1945, la cartelera patria tenía entre sus opciones la película "Hasta que perdió Jalisco", una comedia ranchera protagonizada por Jorge Negrete y Gloria Marín, la cinta de proyectó en el Cine Palacio Chino, ubicado en Bucareli, zona centro de la capital.

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La velada prometía no sólo la proyección de la cinta en tres horarios diferentes a lo largo del día, sino la presencia de Germán Valdés "Tin Tan" y su Carnal Marcelo previo a la entonación del Himno Nacional Mexicano a las 11 de la noche, momento que estaría acompañado de confeti, flores y serpentinas.

"Goce usted de una verdadera noche mexicana con el más mexicano de nuestros actores, Jorge Negrete", se lee.

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Jorge Negrete y Gloria Marín protagonizaron la película "Hasta que perdió Jalisco", exhibida en el Palacio Chino el 15 de septiembre de 1945. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Cinco años después, en 1950, Jorge Negrete cantaría "México lindo y querido" en la película "Siempre tuya", la cual protagonizó con Gloria Marín; para ese entonces la relación de la pareja estaba en crisis, cerca de llegar a su fin.

En octubre de 1952, Jorge Negrete se casó con María Félix, muchos dicen que por despecho, pues Gloria empezó una nueva historia de amor con el actor Abel Salazar.