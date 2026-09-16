Este año ha sido particularmente retador para las aerolíneas mexicanas debido al incremento del precio de la turbosina, ya que es uno de los insumos que más impacta en sus costos.

El precio de este combustible aumentó entre 70% y 80% anual durante el segundo trimestre a escala mundial, ante el escalamiento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la turbosina estaba en 13.59 pesos por litro en enero, escaló a 25.55 en abril, pero en junio bajó a 19.37 pesos. Es decir, el alza ha sido de 42.5% desde principios de año, según cifras de Pemex.

Como consecuencia, Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus tuvieron un menor flujo de efectivo y pérdidas netas acumuladas por 6 mil 616 millones de pesos durante el primer semestre, a pesar de haber alcanzado ingresos récord apoyadas en tarifas más altas, revela un análisis de PCR Verum.

De acuerdo con la calificadora, el precio del petróleo ha mostrado una elevada volatilidad, lo que incrementó la presión sobre los costos de las aerolíneas.

El WTI superó los 100 dólares por barril en mayo y posteriormente descendió a niveles de 70, pero hoy vuelve a cotizar por encima de la marca de 100.

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Para las aerolíneas, más de 50% de sus costos está denominado en dólares: combustible, arrendamiento de aviones, mantenimiento, refacciones, seguros y otros, por lo que una apreciación del peso frente al dólar compensa parcialmente el alza del combustible.

De existir una depreciación de la moneda mexicana, hay más presión ya que las aerolíneas no pueden trasladar el incremento del combustible a las tarifas de avión.

El analista del sector aéreo en Verum, Jonathan Félix, explicó que las aerolíneas con mayores ingresos en dólares tienen una cobertura natural, ya que la misma proporción en gastos en dólares la tienen en ingresos, lo que les ayuda a mitigar el riesgo por tipo de cambio y alza de turbosina.

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“Aeroméxico es la que más tiene esa cobertura natural, después Volaris y Viva. Volaris se está enfocando más en el mercado estadounidense por la revisión de los motores Pratt & Whitney, como tienen menos aviones se van al mercado internacional donde el ticket es más alto y así compensan la baja en ingresos por tener menos flota. Además, esas rutas son más rentables, compensan menos flota vía boletajes o rutas más caras”, dijo.

En el caso de Viva, dado que se enfoca en el mercado nacional, resintió más el poco crecimiento del tráfico local, pese a la celebración del Mundial de Futbol.

En el primer semestre, Aeroméxico mantuvo casi sin cambios sus asientos-milla disponibles, conservando una orientación relevante hacia rutas internacionales con 35% de sus pasajeros totales y 65% restante hacia el segmento de negocios en el mercado doméstico.

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Volaris elevó ligeramente su capacidad y mostró mayor dinamismo en el segmento internacional, al transportar 14.4 millones de pasajeros en la primera mitad del año, 5.9% más que en el mismo periodo de 2025, con alzas de 3.4% en pasajeros nacionales y 14.7% en internacionales.

En contraste, Viva Aerobus redujo su capacidad operativa y continuó concentrando sus operaciones en el mercado mexicano con 90% de sus pasajeros, registrando una disminución anual de 1.7% en pasajeros transportados: nacionales -0.5% e internacionales -11.3%, detalla PCR Verum.

En el primer semestre, las aerolíneas movilizaron a 60.6 millones de pasajeros en el país: 30.7 millones en vuelos nacionales y 29.8 millones en internacionales.

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Este volumen de tráfico muestra un avance mínimo respecto al mismo periodo de 2025, cuando se movilizaron a 61.2 millones de pasajeros, destaca PCR Verum.

El asociado senior en Hogan Lovells Cadwalader, Julio Zugasti, dijo que este año ha sido de grandes retos para la industria, ya que se han entrelazado distintos aspectos no previstos a inicios de año, como cuestiones económicas y geopolíticas que causaron reducciones en el traslado de pasajeros.

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