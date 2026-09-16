La parte fiscal contenida en el Paquete Económico 2027, con la limitación de deducciones y pérdidas fiscales, generará inflación porque los mayores costos que representará para las empresas lo trasladarán a los consumidores, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Por lo que pidió al Congreso de la Unión matizar los efectos negativos o sustituir dichas medidas por otras que no afecten la inversión y la generación de empleos.

El IMEF alertó del riesgo de inviabilidad del Infonavit ante la creciente cartera vencida que si fuera un banco ya no debería operar.

Además, encendieron las alertas por el costo del subsidio completo que tiene el diesel junto con la reactivación del estímulo fiscal complementario a gasolineros, porque estimaron representará hasta 30% del IEPS a combustibles durante 2026.

En conferencia de prensa, el presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del IMEF, Víctor Manuel Barajas, habló sobre la situación en que se encontrarán las empresas con bajos márgenes de utilidad dado el tope a deducciones en 2027 y aplicación de pérdidas fiscales.

“Será una situación complicada”, afirmó al dar un ejemplo con un ejercicio numérico básico.

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Si una empresa tiene un margen de utilidad de 2%, es decir, de cada 100 pesos tiene que gastar 98 para poder lograr una ganancia de esa proporción, con el nuevo límite que se propone en la Ley del ISR, deducirá máximo 96.67 pesos, en lugar de 98.

Eso significa que el otro 3.33% será una utilidad que deberá pagar la tasa impositiva de 30%.

“Eso duplicaría el monto del Impuesto Sobre la Renta que hoy en día paga una empresa, lo cual claramente puede derivar en resultados muy complicados al grado tal de no poder subsistir”, sentenció.

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Estableció que no quedará otra más que bajar los gastos, si es que la empresa puede hacerlo, o ampliar su margen subiendo costos.

Alertó que cualquiera de los dos escenarios no será fácil, porque el primero inhibe el gasto en la economía y el segundo, nos pone en una situación “inflacionaria”.

De tal manera que, si se avala dicha reforma a la Ley del ISR, terminará por tener efectos inflacionarios debido a que ninguna empresa optaría por quebrar y algunos sectores elevarían costos de manera importante, dedujo.

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En un escenario extremo podría afectar los empleos, sin utilidades y pocas posibilidades de aplicar las pérdidas fiscales y por lo tanto cierre de empresas.

Así, consideró que el Congreso deberá, de manera responsable, acotar el impacto a casos especiales y por sector porque si bien no hay aumento a impuestos, hay un incremento sustancial a la carga impositiva a las empresas.

El presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, Víctor Manuel Herrera, aseguró que impactará a la inversión porque habrá un retorno pequeño con costos altos de capital, como sucede con las aseguradoras.

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