La noche de este 15 de septiembre tendrá como escenario principal al Zócalo de la Ciudad de México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la ceremonia del Grito de Independencia desde Palacio Nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el Grito de Independencia, el 15 de septiembre de 2025. Foto: Presidencia

Después del acto protocolario, la celebración continuará con música en vivo y una cartelera que tendrá como protagonista a Intocable, agrupación que será la encargada de cerrar el concierto de esta noche.

Grupo Intocable en el Zócalo. Foto: Instagram oficial.

La ceremonia marcará el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México y será el segundo Grito de Independencia que Sheinbaum encabece desde el comienzo de su mandato.

Lee también: Así estará el clima este martes 15 de septiembre en CDMX; preven fuertes lluvias y caída de granizo

¿A qué hora será el Grito de Independencia 2026?

La ceremonia comenzará a las 22:30 horas, tiempo del centro de México, desde el balcón de Palacio Nacional, frente a miles de personas que se reunirán en la plancha del Zócalo para participar en los festejos patrios.

¿Quiénes estarán en el concierto del Zócalo este 15 de septiembre?

La cartelera contempla la participación de José Alfredo Jiménez Medel, Legado de Grandeza y los tres ganadores de México Canta 2026.

[Publicidad]

También participarán el Mariachi de la Guardia Nacional, el Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional y el grupo musical de la Secretaría de Marina.

Sin embargo, uno de los momentos más esperados llegará después del Grito de Independencia, cuando Intocable suba al escenario para cerrar el concierto en el Zócalo.

Lee también: Grito de Independencia: las mejores frases e imágenes para compartir en WhatsApp este 15 de septiembre; celebra las Fiestas Patrias

[Publicidad]

¿Qué recomendaciones hay para acudir al concierto de Intocable en el Zócalo?

Si la intención es vivir los festejos de este 15 de septiembre en el Zócalo,las autoridades recomendaron llegar con anticipación y tener claras las rutas de acceso, debido a la cantidad de asistentes que se espera durante la noche.

Grito de Independencia por la presidenta Claudia Sheinbaum (15/09/25). Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

También es importante establecer con los acompañantes un punto de reunión antes de ingresar a la zona debido a que la señal de celular puede presentar fallas y dificultar la comunicación.

En caso de acudir con menores de edad, las autoridades pidieron mantenerlos siempre a la vista para evitar que se separen de sus acompañantes.

[Publicidad]

Para quienes piensan llegar en automóvil, lo mejor será evitar el primer cuadro de la Ciudad de México, ya que habrá cortes a la circulación en calles como 20 de Noviembre, 5 de Febrero, Pino Suárez y Moneda.

El Metro será una de las alternativas para llegar a la zona, por lo que se recomienda revisar los horarios ampliados del transporte antes de salir.

🇲🇽 ¡Viva México! 🇲🇽



Este #15DeSeptiembre nos vemos en el #Zócalo para celebrar juntas y juntos el #GritodeIndependencia. 🎉🎺



Y para hacer la noche todavía más especial, ¡estará #Intocable poniendo a cantar a todo #México! 🤠🎶 pic.twitter.com/yPs4eRcTWT — Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (@SEBIEN_cdmx) September 14, 2026

¿Qué llevar para los festejos patrios en el Zócalo?

La recomendación para quienes lleguen con varias horas de anticipación es utilizar ropa cómoda, además de llevar un abrigo ligero para la noche.

[Publicidad]

También se aconseja contar con un impermeable ante la posibilidad de lluvia y mantenerse hidratado durante la espera.

Otro detalle que puede hacer la diferencia es llevar una pila recargable, especialmente porque el teléfono celular será importante para mantenerse en contacto con familiares o amigos en medio de la concentración.

Las autoridades también sugirieron evitar mochilas grandes, ya que pueden resultar incómodas durante los desplazamientos y las aglomeraciones.

[Publicidad]

Además, durante los filtros de acceso y en las zonas con mayor concentración de personas será necesario prestar especial atención a celulares, carteras y objetos personales.

Lee también: "¿Y todo para qué, todo para qué?"; Sheinbaum anuncia a Intocable en el Zócalo de la CDMX

¿Qué objetos no están permitidos en el concierto de Intocable en el Zócalo?

Para mantener las condiciones de seguridad durante los festejos patrios, habrá objetos que no podrán ingresar a la zona del evento.

[Publicidad]

Entre ellos se encuentran aerosoles, drones, pirotecnia, objetos de vidrio, objetos punzocortantes, hieleras y bebidas alcohólicas.

También te interesará:

Creadora de contenido advierte sobre fraude en el IMSS por parte de DiDi México; pide a usuarios revisar sus semanas cotizadas

Caso Claudia Tacoronte en Morelos; así fue la última publicación de la estudiante

¿Abren los bancos el 15 y 16 de septiembre?; estos son los horarios y días de cierre en México

Únete a nuestro canal ¡ELUNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv