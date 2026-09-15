El 15 de septiembre ya está aquí y, como cada año, México se pinta de verde, blanco y rojo para celebrar una de las fechas más representativas de su historia. Entre música, comida típica, banderas y reuniones familiares, miles de personas se preparan para vivir el tradicional Grito de Independencia.

Claudia Sheinbaum Pardo y Andrés Manuel López Obrador durante su primer Grito de Independencia. Fotos: Diego Simón Sánchez e Ivan Stephens/ EL UNIVERSAL

Pero la celebración no se queda únicamente en las plazas o en casa. WhatsApp también se convierte en un espacio para compartir el orgullo por México, ya sea a través de estados, mensajes, imágenes o frases dedicadas a las Fiestas Patrias.

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Las mejores frases para compartir por WhatsApp este 15 de septiembre

Ya sea que se encuentren en México o que estén viviendo en otro país, muchas personas aprovechan estas fechas para mantenerse cerca de sus tradiciones y recordar sus raíces.

Por eso, enviar un mensaje por WhatsApp puede convertirse en una manera sencilla de celebrar este 15 y contagiar a otros con el ambiente festivo que acompaña a esta fecha.

Para quienes están buscando qué escribir en sus estados durante estas Fiestas Patrias, una frase breve puede ayudar a expresar el orgullo de ser mexicano sin necesidad de extenderse demasiado; por lo que a continuación te dejamos algunos ejemplos.

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Hoy celebramos con orgullo nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestra historia y todo aquello que nos hace sentir profundamente orgullosos de ser mexicanos. ¡Viva México!

Que esta noche se llenen nuestras calles de colores, música, alegría y orgullo. Que nuestras tradiciones sigan pasando de generación en generación y que nunca dejemos de celebrar lo maravilloso de ser mexicanos.

Hoy no solo celebramos una fecha en el calendario, celebramos nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra historia y el orgullo de pertenecer a un país lleno de gente trabajadora, alegre y de gran corazón. ¡Viva México!

Esta noche levantemos la voz, ondeemos nuestra bandera y celebremos con el corazón todo lo que representa México: nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra comida, nuestra música y la unión de nuestra gente. ¡Viva México!

México es tierra de tradiciones, sabores, colores, música y personas que llevan el orgullo de su país en el corazón. Hoy celebramos todo eso y mucho más. ¡Que viva México hoy, mañana y siempre!

En esta noche tan especial, recordemos con orgullo nuestra historia y celebremos el presente con alegría. Que nunca nos falten motivos para amar nuestra tierra y sentirnos orgullosos de nuestras raíces mexicanas. ¡Viva México!

Hoy nuestras casas se llenan de verde, blanco y rojo, nuestras mesas de sabores mexicanos y nuestros corazones de orgullo. Que esta celebración nos recuerde lo hermoso que es compartir nuestras tradiciones con quienes más queremos.

Ser mexicano es llevar en el corazón una historia llena de lucha, esfuerzo, tradición y esperanza. Esta noche celebramos nuestras raíces y levantamos la voz para decir con todo el orgullo: ¡Viva México!

Que nunca se pierda la alegría de reunirnos en familia, disfrutar nuestra música, saborear nuestra comida y celebrar nuestras tradiciones. Hoy es una noche para sentirnos orgullosos de nuestra tierra y de nuestra gente.

Hoy celebramos a un México lleno de historia, cultura y tradiciones que nos hacen únicos. Que nuestra bandera ondee con orgullo y que nuestras voces se unan para gritar con el corazón: ¡Viva México!

En cada rincón de nuestro país hay una historia, una tradición y una razón para sentir orgullo. Esta noche celebremos todo lo que somos, todo lo que hemos construido y todo lo que significa ser mexicano.

México lindo y querido, hoy celebramos tu grandeza, tus colores, tus sabores, tus canciones y la alegría de tu gente. Que nunca dejemos de llevarte con orgullo en el corazón. ¡Viva México!

Esta noche dejemos que la música, los fuegos artificiales, la comida y la alegría sean protagonistas. Reunámonos con nuestros seres queridos y celebremos juntos el orgullo de nuestras raíces mexicanas.

Hoy es una noche para recordar nuestra historia, valorar nuestras tradiciones y agradecer por la tierra que nos vio nacer. Que el orgullo de ser mexicanos se sienta en cada abrazo, cada sonrisa y cada grito de ¡Viva México!

Que el verde nos recuerde la esperanza, el blanco la unión y el rojo el valor de quienes construyeron nuestra historia. Hoy celebremos con orgullo los colores que representan a una nación llena de vida y tradición.

No importa en qué parte del mundo nos encontremos, los mexicanos llevamos a México con nosotros: en nuestra comida, en nuestra música, en nuestras costumbres y, sobre todo, en el corazón. ¡Feliz 15 de septiembre!

Hoy celebramos nuestra libertad, nuestras raíces y la identidad que compartimos como mexicanos. Que esta noche esté llena de alegría, buenos momentos, familia, amigos y muchas razones para decir con orgullo: ¡Viva México!

Que esta noche se escuchen los mariachis, que nuestras mesas se llenen de platillos mexicanos y que nuestras familias se reúnan para celebrar una de las noches más especiales del año. ¡Viva México con todo el corazón!

México es mucho más que un lugar: es nuestra historia, nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestros recuerdos y las personas que amamos. Hoy celebramos todo lo que significa ser parte de esta hermosa tierra. ¡Viva México!

Esta noche nos vestimos de verde, blanco y rojo para celebrar con orgullo nuestra identidad. Que nunca olvidemos de dónde venimos y que siempre llevemos nuestras raíces mexicanas con orgullo dondequiera que vayamos.

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Las mejores imágenes para compartir por WhatsApp este 15 de septiembre

También puede acompañarse con una imagen con los colores verde, blanco y rojo, como los siguientes:

Las mejores imágenes para compartir por WhatsApp este 15 de septiembre. Foto Creada con IA

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Las mejores imágenes para compartir por WhatsApp este 15 de septiembre. Foto Creada con IA

Las mejores imágenes para compartir por WhatsApp este 15 de septiembre. Foto Creada con IA

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