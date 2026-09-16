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Toluca, Méx.- Unos 30 mil mexiquenses se concentraron en la Plaza de los Mártires de Toluca para celebrar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, en una jornada que incluyó el tradicional Grito, un espectáculo de drones y pirotecnia, así como presentaciones musicales.
Desde el balcón de Palacio de Gobierno, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) encabezó la ceremonia y lanzó las tradicionales arengas, entre ellas “¡Viva nuestra soberanía!”, además de recordar a personajes de la Independencia como Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario.
Durante el Grito, la mandataria también hizo referencia a los principios de libertad, igualdad, democracia y justicia, así como a los pueblos indígenas y a quienes participaron en el movimiento independentista.
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Después de la ceremonia, los asistentes presenciaron un espectáculo de drones que formó en el cielo figuras relacionadas con la celebración, entre ellas la bandera de México, personajes de la Independencia, el mapa del Estado de México y las leyendas “Estado de México” y “Viva México”.
La celebración comenzó con la presentación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que ofreció “Metamorféame, un Tributo a Caifanes”. Posteriormente se presentaron Germán Montero y Aarón y su Grupo Ilusión, mientras que María José cerró las actividades musicales.
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Para la jornada, autoridades estatales desplegaron un operativo de seguridad en la capital mexiquense con mil 224 elementos, 78 unidades, 18 motocicletas, siete autobuses y seis ambulancias de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
También se instaló un puesto de comando para supervisar las condiciones de seguridad y protección civil, además de acciones preventivas ante posibles contingencias.
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