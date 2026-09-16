Walmart México tiene una opción que puede resultar atractiva. Se trata del refrigerador Hisense French Door de 22 pies, un electrodoméstico de gran capacidad que destaca por su diseño de puertas francesas y acabado en color negro.

El modelo aparece disponible en Walmart México con un precio de $15,990.00, por lo que puede convertirse en una alternativa para quienes necesitan un refrigerador de gran capacidad sin subir demasiado el presupuesto. Además, la compra puede complementarse con las opciones de meses sin intereses que Walmart muestra para el producto, dependiendo de la tarjeta y promoción bancaria disponible al momento de realizar el pedido.

¿Por qué vale la pena comprar el refrigerador Hisense de 22 pies?

Uno de los principales atractivos de este refrigerador es su capacidad de 22 pies cúbicos, un espacio pensado para almacenar una cantidad considerable de alimentos, bebidas, frutas, verduras y productos congelados.

Su formato French Door coloca las puertas del refrigerador en la parte superior, mientras que el congelador se encuentra en la zona inferior. Esta distribución puede facilitar el acceso a los alimentos que se utilizan con mayor frecuencia, sin necesidad de agacharse constantemente para buscar productos del compartimento principal.

El acabado negro también le da una apariencia moderna que puede combinar con cocinas contemporáneas y otros electrodomésticos de tonos oscuros.

Además de sus dimensiones, el formato del Hisense RF22N6FBX resulta práctico para quienes suelen hacer compras grandes.

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La configuración French Door también puede resultar cómoda para visualizar el contenido del refrigerador, ya que al abrir sus dos puertas superiores se obtiene acceso a una zona amplia.

Por sus dimensiones, es importante considerar antes de comprarlo el espacio disponible en la cocina, así como las medidas de las puertas, pasillos y accesos por donde tendrá que pasar durante la entrega.

¿Cómo funcionan los meses sin intereses?

Uno de los puntos que pueden hacer más atractiva la compra de un refrigerador de este tamaño es la posibilidad de distribuir el pago mediante meses sin intereses, siempre que la promoción vigente y la tarjeta utilizada sean elegibles.

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En Walmart México, las promociones de meses sin intereses pueden variar dependiendo del banco, la tarjeta y las condiciones de la campaña. Por ello, antes de confirmar la compra es recomendable revisar directamente en el carrito las opciones de financiamiento disponibles.

Si el producto se mantiene en $15,990.00, por ejemplo, una promoción de 12 meses sin intereses representaría pagos aproximados de $1,332.50 mensuales, siempre que la compra sea elegible para ese plazo y no existan otros cargos. En caso de encontrar una promoción diferente, el monto mensual cambiará.