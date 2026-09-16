El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), expresó que no hay soberanía sin valores, además que refrendó defenderla como a la patria, soberanía, independencia e integridad territorial.

Durante el Desfile Militar por el 216 aniversario de la Independencia de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo de la Ciudad de México, el almirante Morales Ángeles destacó que la Semar se adecua con nueva tecnología.

“Asumimos con la responsabilidad moral, profesional y ética de dar la vida por la continuidad del Estado mexicano. Participamos en los rumbos trazados junto a nuestro pueblo, pero nuestra vocación en la carrera de las armas nos lleva más allá, no como un deber impuesto, sino como la convicción necesaria que nos permite navegar por la ruta correcta en favor de los demás.

“Actuamos para servir y para proteger los intereses supremos de la patria, su soberanía, su independencia, su integridad territorial y su capacidad para tomar sus propias decisiones”, dijo al reconocer a los héroes y heroínas de la patria.

Pase de revista de la presidenta Claudia Sheinbaum, previo al Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario del Grito de Independencia, el 16 de septiembre de 2026. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

“Porque su sentido de compromiso, honestidad y justicia por el bien común ha trascendido hasta nuestros días. No hay soberanía sin valores, y no hay nación sin pueblo que los ejerza. Marinos y soldados, herederos de estos principios, estamos siempre listos para proteger a nuestra patria”, añadió.

Mencionó que “una nueva arquitectura institucional” marcó el inicio de una evolución necesaria: “Era una promesa pendiente, la cual fortalece nuestra razón de ser, una razón de ser que tiene nombre: México. Es por México que asumimos el deber de defender su soberanía, proteger a su gente y servir a la nación”.

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El almirante externó que es por México que se han fortalecido las capacidades y enfrentamos los desafíos.

“Porque evolucionar significa tener la firmeza y la convicción para convertir nuestra historia en fuerza, nuestro presente en acción y nuestro futuro en compromiso. También hemos dado un paso decisivo en nuestra historia, evolucionamos nuestro concepto operacional, transformamos la manera en que concebimos y desarrollamos nuestras operaciones para actuar con mayor precisión y responder con oportunidad ante los nuevos desafíos.

“Es un cambio profundo, necesario y decidido, porque si nuestra razón de ser es México, nuestra forma de servirle debe evolucionar al mismo ritmo de la nación.

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Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Marina durante el Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario del Grito de Independencia, el 16 de septiembre de 2026 (16/09/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Con este nuevo concepto operacional basado en la defensa en profundidad, tenemos la capacidad de ampliar y sostener nuestro alcance operativo para llegar más lejos, mantener una presencia permanente y, sobre todo, actuar oportunamente, incluso antes de que una amenaza o actividad que atente contra el estado derecho en la mar llegue a materializarse”, señaló el secretario de Marina ante la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

Raymundo Pedro Morales destaca a la Marina

Destacó que la Marina emplea tecnología, información e inteligencia para conocer mejor los espacios marítimos y responder con mayor eficacia ante los desafíos que se presentan.

Morales Ángeles reconoció a quienes integran la Semar e insistió que la tecnología “puede transformar nuestros medios y ampliar nuestras capacidades, pero nada de ello tiene sentido si detrás no existe lo esencial, la decisión humana”.

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“Hay algo que no cambia. Ninguna tecnología, capacidad o decisión están por encima de la ley. Evolucionamos para servir mejor, siempre con apego al estado derecho.

Cambiamos nuestros medios, fortalecemos nuestras capacidades y transformamos nuestra forma de operar, pero nuestra razón de ser, permanece siempre”, dijo.

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