Hermosillo.- Las intensas lluvias registradas este 16 de septiembre provocaron la cancelación de los desfiles conmemorativos por el 216 aniversario de la Independencia de México en Hermosillo, Guaymas, Empalme y Cajeme.

En Hermosillo, la IV Zona Militar informó la suspensión del desfile cívico-militar debido a las condiciones climatológicas adversas y a la intensa lluvia que se registraba en la capital sonorense.

La decisión se tomó como medida preventiva para proteger a estudiantes, integrantes de los contingentes y familias que tenían previsto acudir al recorrido.

En Guaymas, el desfile programado para las 9:00 horas también fue cancelado debido a las precipitaciones registradas durante la mañana.

En Empalme, Protección Civil informó la suspensión del evento ante las condiciones climatológicas adversas. Foto: Ayuntamiento de Empalme

Mientras que en Empalme, Protección Civil informó la suspensión del evento ante las condiciones climatológicas adversas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de estudiantes, participantes y ciudadanía.

En Cajeme, las autoridades también determinaron cancelar el desfile conmemorativo debido a las condiciones de lluvia y para evitar riesgos entre los contingentes y las familias que acudirían a presenciarlo.

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Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a extremar precauciones ante las condiciones meteorológicas que se presentan en distintos puntos del estado.

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