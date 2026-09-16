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Hermosillo.- Las intensas lluvias registradas este 16 de septiembre provocaron la cancelación de los desfiles conmemorativos por el 216 aniversario de la Independencia de México en Hermosillo, Guaymas, Empalme y Cajeme.
En Hermosillo, la IV Zona Militar informó la suspensión del desfile cívico-militar debido a las condiciones climatológicas adversas y a la intensa lluvia que se registraba en la capital sonorense.
La decisión se tomó como medida preventiva para proteger a estudiantes, integrantes de los contingentes y familias que tenían previsto acudir al recorrido.
En Guaymas, el desfile programado para las 9:00 horas también fue cancelado debido a las precipitaciones registradas durante la mañana.
Mientras que en Empalme, Protección Civil informó la suspensión del evento ante las condiciones climatológicas adversas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de estudiantes, participantes y ciudadanía.
En Cajeme, las autoridades también determinaron cancelar el desfile conmemorativo debido a las condiciones de lluvia y para evitar riesgos entre los contingentes y las familias que acudirían a presenciarlo.
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Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a extremar precauciones ante las condiciones meteorológicas que se presentan en distintos puntos del estado.
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