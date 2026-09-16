En el marco de la celebración por la Independencia de México, la noche del 15 de septiembre, las y los gobernadores estatales realizaron eventos públicos para dar su grito.

Aguascalientes

La gobernadora Teresa Jiménez encabezó la ceremonia del Grito de Independencia, en donde dedicó arengas por la paz, la libertad y la seguridad de nuestro pueblo.

Desde el balcón de Palacio de Gobierno, exaltó a las mujeres y hombres que dieron patria y libertad a México, mientras miles de voces se unieron a una sola para celebrar.

“¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad!", '¡Viva Hidalgo!", "¡Viva Morelos!", "¡Viva el general Ignacio Allende!", "¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!", "¡Viva Leona Vicario!", "¡Viva la educación, la prosperidad y la familia!".

Con la Bandera de México ondeando en lo alto, la mandataria estatal expresó vivas por el Gigante de México (lema de su gobierno), por Aguascalientes y por México.

El repique de las campanas y las voces de la multitud entonando el Himno Nacional dieron paso a un espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo del Centro Histórico.

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En la Plaza Patria, los asistentes disfrutaron de música, antojitos mexicanos, pirotecnia y un espectacular concierto de Yuri.

La gobernadora de Aguascalientes Teresa Jiménez durante la ceremonia del Grito de Independencia. Foto: Especial

Guanajuato

Al dar el Grito en la Cuna de la Independencia Nacional, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz-Ledo lanzó vivas a las madres buscadoras y a las mujeres que siguen construyendo la patria.

En el atrio del Templo de Nuestra Señora de Dolores, y frente a miles de asistentes, la mandataria estatal vitoreó a los héroes patrios, pero sobre todo a las mujeres que han hecho historia.

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"¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria y libertad!".

“¡Viva Miguel Hidalgo!", “¡Viva Josefa Ortiz!", “Viva José María Morelos y Pavón!”, ”¡Viva Leona Vicario!”, “¡Viva Ignacio Allende!”, “Viva Tomasa Esteves!”, “¡Viva Juan Aldama!”, “¡Viva Gertrudis Armedáriz!”, “¡Viva Vicente Guerrero!”, “¡Viva Manuela Taboada!”, “¡Viva María Josefa Marmolejo!”, “¡Viva María Ignacia Rodríguez!”, "Vivan las mujeres insurgentes de Pénjamo!”, “¡Vivan las madres buscadoras!”, “¡Vivan las mujeres que siguen construyendo la patria!”, expresó en la tradicional arenga.

“¡Viva Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional!", "¡Viva Guanajuato!", "¡Viva México!”, continuó la gobernadora.

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Muñoz Ledo también encabezó la tradicional liberación de presos en el 216 aniversario del inicio de la gesta de Independencia.

Este 15 de septiembre, la gobernadora participó en la 43 Cabalgata por la Ruta de la Independencia Nacional, que mantiene viva la memoria de quienes nos dieron patria y libertad.

Encabeza Américo Villarreal ceremonia del Grito de Independencia en Cd. Victoria

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La gobernadora de Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo. Foto: Especial

Tamaulipas

Ciudad Victoria.- Ante miles de personas, el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, honró a los héroes y heroínas e hizo sonar la campana del Palacio de Gobierno, emulando a Miguel Hidalgo y Costilla, en la conmemoración del 216 Aniversario del Grito de Independencia.

"Mexicanos, tamaulipecas y tamaulipecos, ¡viva la independencia de México!, ¡vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva José María Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Mariano Matamoros! ¡Viva Isadora Ovalle! ¡Viva Felipe de la Garza Cisneros! ¡Viva José Bernardo Gutiérrez de Lara!", expresó el mandatario.

"Mexicanos, mexicanas. ¡Que viva nuestra independencia! ¡Que viva nuestra soberanía! ¡Que viva nuestra libertad! ¡Que viva Tamaulipas! ¡Viva Tamaulipas! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!", proclamó el gobernador Américo Villarreal, en la plaza Juárez de Ciudad Victoria.

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Américo Villarreal encabeza ceremonia del Grito de Independencia en Cd. Victoria. Foto: Especial

Junto a los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, el diputado Humberto Prieto Herrera y la magistrada Tania Contreras López; las y los integrantes de su gabinete, además de la senadora Olga Sosa, el senador José Ramón Góméz, el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, y mandos militares, el jefe del Ejecutivo Estatal tomó la enseña nacional portada por la escolta del 77 Batallón de Infantería y, desde el balcón en la escalinata de Palacio de Gobierno, encabezó la tradicional ceremonia.

Tras proclamar a los hombres y mujeres que iniciaron el movimiento de independencia, la noche del 15 de septiembre de 1810 en Dolores, Hidalgo, todos los presentes en la plaza Juárez entonaron el himno nacional mexicano, bajo los acordes de la Banda de Música del Gobierno del Estado.

Después, en las pantallas se dio paso a un enlace hasta Palacio Nacional, en la capital del país, para acompañar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en esta memorable conmemoración.

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La noche en la capital tamaulipeca se iluminó con un espectacular show de fuegos pirotécnicos ante la algarabía y entusiasmo de las familias tamaulipecas, que desde temprana hora disfrutaron también de una noche de muchas banderas, llena de antojitos mexicanos, música del grupo Tempus Quartet, un reconocido ensamble musical originario de Tampico, y de la cantante reynosense Aglaé Salinas, además de luces y mucho colorido. Al final, la fiesta dio paso a la presentación de la cantante Aída Cuevas.

Ceremonia del Grito de Independencia en Cd. Victoria, Tamaulipas. Foto: Especial

Sonora

Hermosillo.- Ante miles de familias reunidas en el Centro Histórico de Hermosillo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la noche del 15 de septiembre la ceremonia por el 216 aniversario de la Independencia de México.

Durazo estuvo acompañado por su esposa, María del Rocío Chávez Murillo, y sus hijos. Desde el Salón Gobernadores, presenció la transmisión de la ceremonia encabezada en Ciudad de México por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Alfonso Durazo encabeza Grito de Independencia ante miles de sonorenses en Hermosillo. Foto: Especial

Posteriormente, desde el balcón de Palacio de Gobierno, el mandatario realizó el tradicional Grito de Independencia y lanzó arengas en memoria de los héroes y heroínas que participaron en la lucha por la libertad del país.

Durante su intervención, Durazo incluyó en sus arengas referencias a la grandeza de Sonora, los pueblos originarios, la justicia social, la soberanía nacional y la transformación del país.

“Sonorenses, viva la independencia nacional, vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria y libertad, viva Miguel Hidalgo, viva Josefa Ortiz Téllez Girón, viva José María Morelos y Pavón, viva Vicente Guerrero, viva Leona Vicario, viva Allende, viva Gertrudis Bocanegra, viva la grandeza de Sonora, viva la justicia social, vivan nuestros pueblos originarios, viva el tiempo de las mujeres, viva el Sonora profundo, viva la autodeterminación de los pueblos, viva nuestra soberanía, viva la transformación nacional, ¡Viva México!

Alfonso Durazo encabeza Grito de Independencia ante miles de sonorenses en Hermosillo. Foto: Especial

¡Viva México! ¡Viva México!”, expresó el gobernador Alfonso Durazo.

Sin pirotecnia. Como parte de la celebración en Hermosillo, se presentó además un espectáculo de drones que iluminó el cielo con figuras relacionadas con las fiestas patrias y elementos representativos de Sonora.

La Plaza Zaragoza concentró a cientos de familias que acudieron a los festejos patrios, donde se desarrollaron presentaciones musicales y culturales.

Espectáculo con drones en Hermosillo, Sonora. Foto: Especial

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