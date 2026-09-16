La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio este 15 de septiembre su segundo Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, donde incluyó nuevos nombres en reconocimiento a las heroínas.

En sus arengas, Sheinbaum Pardo incluyó el nombre de Antonia Nava, junto al de Josefa Ortiz Téllez Girón, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra.

¿Quién es Antonia Luisa Nava?

El gobierno de México compartió que nació en 1779 en la villa de Tixtla, actual estado de Guerrero, y en 1810 residía en Jaleaca con su esposo, tres hijas y cinco hijos.

"A finales de ese año, la guerra de Independencia se extendió por el sur del país con José María Morelos y Pavón. Antonia pronto destacó por su entrega a la causa con labores de cuidado y empuñando las armas, por lo que fue conocida como La Generala".

Mencionó que, tras el fusilamiento de Morelos, Antonia Nava siguió en la resistencia insurgente hasta el final de la guerra de Independencia.

Indicó que “La Generala” formó parte del desfile triunfal del Ejército de las Tres Garantías —también conocido como Ejército Trigarante— el 27 de septiembre de 1821 en la Ciudad de México.

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"La Generala" se estableció en Chilpancingo, donde vivió hasta su fallecimiento el 19 de marzo de 1843.

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