El fallecimiento de Hayden Panettiere continúa bajo investigación y, hasta el momento, no se ha confirmado que la actriz haya muerto después de consumir drogas, como han señalado algunos reportes.

El representante de la protagonista de “Triunfos robados” compartió un comunicado con Page Six en el que calificó las versiones como “rumores no verificados” y recordó que los resultados toxicológicos aún están pendientes:

“Los informes recientes atribuidos a fuentes anónimas han dado lugar a información contradictoria que continúa circulando. Si bien todos estamos ansiosos por encontrar respuestas y comprender mejor las circunstancias de su fallecimiento, debemos tener paciencia y permitir que el proceso de investigación siga su curso. Las respuestas que todos buscamos llegarán”, dijo.

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A inicios de esta semana, el portal TMZ señaló que los investigadores creen que Panettiere tomó, la mañana antes de su muerte, una pastilla de oxicodona mezclada con fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína.

Asimismo, se ha mencionado que la actriz presuntamente consumió varias drogas que compró a un vendedor en Los Ángeles y que mantuvo conversaciones durante años con un presunto vendedor, las cuales se convirtieron en objeto de investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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Una fuente de una agencia federal de seguridad dijo al medio que, en las conversaciones, Panettiere y el distribuidor eran muy específicos sobre la compra de pastillas en el mercado negro.

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Panettiere falleció el 16 de agosto y fue hallada inconsciente por Zach Hickerson, hermano de su novio intermitente, Brian Hickerson, en un Airbnb de Greenville, Carolina del Sur. Aunque Brian le practicó reanimación cardiopulmonar (RCP) y le administró Narcan, un medicamento que revierte rápidamente los efectos de una sobredosis por opioides, las maniobras no tuvieron éxito.

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La actriz fue declarada muerta en el lugar por los paramédicos, a los 36 años.

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