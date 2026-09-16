“Hay sobrevivientes, no ganadores”. Con esa advertencia, Haymitch Abernathy vuelve al centro de Panem en el nuevo tráiler de “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha”, la precuela que mostrará el pasado del personaje antes de convertirse en el mentor de Katniss Everdeen.

Lionsgate reveló este miércoles un nuevo avance de la película, protagonizada por Joseph Zada, que retrocede 24 años respecto a los acontecimientos de la primera entrega de “Los Juegos del Hambre” para reconstruir uno de los episodios más violentos de la historia de Panem: los 50 Juegos del Hambre.

Conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, esta edición duplicó el número de participantes. En lugar de los habituales 24 jóvenes, el Capitolio seleccionó a 48 tributos, cuatro por cada distrito, para enfrentarse en la arena.

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Entre ellos está Haymitch, quien a los 16 años es elegido como uno de los representantes del Distrito 12 y descubre que sobrevivir no será su único problema.

El nuevo tráiler muestra con mayor detalle el conflicto que marcará al personaje décadas antes de conocer a Katniss y Peeta. Mientras los tributos son presentados ante Panem como parte de un espectáculo televisivo, Haymitch comienza a cuestionar abiertamente la maquinaria de los Juegos.

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“Estos son mis juegos, cómo mueras es cosa mía”, le advierte el presidente Coriolanus Snow, ahora interpretado por Ralph Fiennes.

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Las imágenes pasan entonces del desfile de los participantes a una arena llena de fuego, destrucción y enfrentamientos. En medio de ellos, Haymitch deja de comportarse únicamente como alguien que busca mantenerse con vida.

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“No somos animales para matar para su entretenimiento”, sostiene el personaje durante el avance.

La idea de enfrentarse al sistema comienza a tomar forma cuando Plutarch Heavensbee (Jesse Plemons) le plantea que su participación puede tener consecuencias más allá de la competencia: “Demuéstrale al mundo que hay otra manera”.

El actor australiano Joseph Zada será Haymitch Abernathy

Joseph Zada toma el papel que Woody Harrelson interpretó en las cuatro películas protagonizadas por Jennifer Lawrence.

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En la saga original, Haymitch aparece como el único vencedor vivo del Distrito 12 y posteriormente se convierte en mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark. “Amanecer en la Cosecha”, sin embargo, se concentra en el adolescente que existió antes de aquel hombre marcado por su experiencia en la arena.

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¿Qué se verá en pantalla?

La historia comienza la mañana de su cumpleaños número 16, cuando su nombre es seleccionado durante la cosecha. Junto con los otros tributos del Distrito 12, deberá entrar a una competencia diseñada para recordar a los distritos el poder del Capitolio.

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Dentro de la arena formará una alianza con Maysilee Donner, interpretada por Mckenna Grace, mientras comienza a descubrir que las propias reglas de los Juegos pueden convertirse en una herramienta para desafiar a quienes los controlan.

“Amanecer en la Cosecha” también mostrará versiones más jóvenes de personajes conocidos por los seguidores de la franquicia.

Ralph Fiennes interpreta al presidente Snow, mientras Jesse Plemons encarna a Plutarch Heavensbee, personaje que en las películas originales estuvo a cargo del fallecido Philip Seymour Hoffman.

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Elle Fanning será Effie Trinket y Kieran Culkin dará vida al presentador Caesar Flickerman. A ellos se suman Glenn Close como Drusilla Sickle, Maya Hawke como Wiress, Kelvin Harrison Jr. como Beetee, Lili Taylor como Mags, Whitney Peak como Lenore Dove Baird y Ben Wang como Wyatt.

El elenco también incluye a Molly McCann e Iona Bell como Louella y Lou Lou.

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Además, Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson retomarán sus personajes de Katniss Everdeen y Peeta Mellark en una aparición especial, lo que conectará directamente la precuela con la historia que inició la franquicia cinematográfica.

“Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha” está basada en la novela homónima de Suzanne Collins, publicada en 2025, y vuelve a tener detrás de cámaras a Francis Lawrence, responsable de dirigir las películas de la franquicia desde “En llamas”.

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El guion está firmado por Billy Ray y Michael Lesslie, mientras que Nina Jacobson, Brad Simpson y el propio Lawrence participan como productores.

La película llegará a los cines y salas IMAX el 20 de noviembre de 2026.