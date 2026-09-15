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WASHINGTON (AP) — La junta directiva del Centro Kennedy votó para cerrar el martes debido a problemas financieros y a la disputa por colocar el nombre del presidente Donald Trump en el emblemático recinto de artes escénicas, según personas familiarizadas con el asunto.
Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato para abordar una reunión privada.
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Un juez federal le prohibió el martes al centro poner nuevamente el nombre de Trump, señalando que ello violaría un fallo anterior según el cual el nombre fue añadido ilegalmente al edificio.
El juez Christopher Cooper dictaminó: “En pocas palabras, los demandados no pueden instalar memoriales para el presidente Trump ni para nadie ni para nada más en el Centro Kennedy sin la aprobación del Congreso”.
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