Valentina Ferrer y J Balvin terminaron su relación después de varios años juntos, casi una década. La modelo argentina confirmó la separación a través de sus redes sociales, donde explicó que ambos decidieron tomar caminos distintos y que su hijo Río seguirá siendo su prioridad.

"Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor".

Detalló que ese proceso lo estaban viviendo con tranquilidad y de antemano agradecían la comprensión y el respeto.

"Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros. Valentina".

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Valentina Ferrer y J Balvin tienen un hijo en común llamado Río. Instagram valentinaferrer

La pareja se conoció en 2017, cuando Ferrer protagonizó el video musical de "Sigo extrañándote", canción de J Balvin; un año después comenzaron su relación y desde entonces compartieron distintas etapas de sus vidas.

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En junio de 2021, Valentina y el cantante colombiano se convirtieron en padres de su único hijo en común, Río.

Valentina Ferrer nació el 19 de diciembre de 1993 en Córdoba, Argentina, comenzó su carrera en el modelaje a los 16 años y en 2014 fue coronada como Miss Argentina, además de participar en el certamen de Miss Universo.

A lo largo de su trayectoria ha desfilado en eventos como la Miami Fashion Week y la Mercedes Benz Fashion Week. También incursionó en la actuación con su participación en la serie "Betty en NY".

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En los últimos años, Ferrer también consolidó su presencia en redes sociales, donde comparte contenidos relacionados con estilo de vida, rutinas y viajes.

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