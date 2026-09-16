El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el miércoles que las tasas de interés bajen, tras la decisión de la Reserva Federal de elevarlas por primera vez en tres años.

"Las tasas de interés en Estados Unidos deberían ser del 1%, o menos, porque tenemos el mejor crédito del mundo - POR MUCHO", aseguró Trump en su plataforma Truth Social. "¡BAJEN LAS TASAS DE INTERÉS PARA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Y RÁPIDAMENTE!", añadió.

Antes, la Casa Blanca criticó la "desafortunada" decisión de la Reserva Federal (Fed) de subir las tasas de interés a pesar de las exigencias del presidente Donald Trump de recortarlas.

"La decisión de hoy, bastante desafortunada, de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés no estaba respaldada, desde el punto de vista del gobierno, por un argumento económico particularmente convincente", declaró el portavoz Kush Desai a Fox News.

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