Tras una ola de críticas por parte de los partidos políticos y la exigencia formal de cuatro de los siete consejeros electorales, Jorge Alberto Zavala Frías presentó su renuncia a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCT).

La dimisión, que se concretó la mañana de este miércoles, deja vacante un cargo clave para el organismo, cuando faltan menos de 20 días para la sesión solemne de arranque, programada para el próximo 8 de octubre.

La controversia se desató luego de que el exfuncionario publicara "por error" en su estado de WhatsApp un video promocional de Daniel Casasús, aspirante de Morena a la alcaldía de Centro.

Cuatro de los consejeros electorales, por escrito, exigieron su remoción. | Foto: Archivo. Tomada de Twitter @IEPCTabasco.

A la exigencia de los partidos, se sumó la solicitud formal de cuatro de los consejeros electorales, Monserrat Martínez Beaurregard, Ruth Lizette Toledo Peral, Ángela Guadalupe Araujo Segura y Hernán González Sala, quienes por escrito exigieron su remoción.

Los consejeros manifestaron que el hecho como una vulneración directa a la imparcialidad, independencia, objetividad y certeza de la institución.

Cabe señalar que el IEPCT tiene programada una sesión extraordinaria este viernes para la aprobación del calendario electoral local.

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En ese sentido, se espera que en las próximas horas se presente ante el Consejo Estatal la propuesta para designar a la persona que asumirá la titularidad de la Secretaría Ejecutiva en la antesala de la contienda.

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JACL/cr