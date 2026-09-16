[Publicidad]
Tras una ola de críticas por parte de los partidos políticos y la exigencia formal de cuatro de los siete consejeros electorales, Jorge Alberto Zavala Frías presentó su renuncia a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCT).
La dimisión, que se concretó la mañana de este miércoles, deja vacante un cargo clave para el organismo, cuando faltan menos de 20 días para la sesión solemne de arranque, programada para el próximo 8 de octubre.
La controversia se desató luego de que el exfuncionario publicara "por error" en su estado de WhatsApp un video promocional de Daniel Casasús, aspirante de Morena a la alcaldía de Centro.
A la exigencia de los partidos, se sumó la solicitud formal de cuatro de los consejeros electorales, Monserrat Martínez Beaurregard, Ruth Lizette Toledo Peral, Ángela Guadalupe Araujo Segura y Hernán González Sala, quienes por escrito exigieron su remoción.
Los consejeros manifestaron que el hecho como una vulneración directa a la imparcialidad, independencia, objetividad y certeza de la institución.
Cabe señalar que el IEPCT tiene programada una sesión extraordinaria este viernes para la aprobación del calendario electoral local.
[Publicidad]
En ese sentido, se espera que en las próximas horas se presente ante el Consejo Estatal la propuesta para designar a la persona que asumirá la titularidad de la Secretaría Ejecutiva en la antesala de la contienda.
Desaparece menor de 12 años durante festejos patrios en Cajeme, Sonora; policía municipal participa en las acciones de búsqueda
También te puede interesar
Universitarias irrumpen en desfile cívico-militar en protesta por violencia feminicida en Morelos; exigen justicia para mujeres víctimas
[Publicidad]
Fiscalía de Sonora asegura que esclareció homicidio del influencer “El Piturris“; móvil estaría relacionado con disputas de narcomenudeo
Alcalde de Elota, Sinaloa llama la atención en redes por atuendo para las fiestas patrias; Richard Millán aparece con vestimenta de "inspiración militar"
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
JACL/cr
[Publicidad]
Más información
Estados
Más de 300 personas están en vigilancia epidemiológica por "ameba comecerebros"; tuvieron contacto con lago de Plaza La Isla en Mérida
Estados
Congreso de Yucatán aprueba donar terrenos del gobierno estatal a empresa del Tren Maya; diputado del PRI exige aclarar costo de los predios
Universal Deportes
Campeones Cup: Inter Miami vs Cruz Azul EN VIVO sigue aquí el MINUTO A MINUTO de la Final
Tendencias
Visita especial a la Cineteca Nacional; el director de “Coyote vs. Acme” confirma su llegada al país
Espectáculos
¡De la miel al adiós! J Balvin y Valentina Ferrer terminan tras señales de una crisis
Espectáculos
¿Quién era Eliana Moreno? Reportera de NBC que falleció en accidente de helicóptero en Los Ángeles
Al día
Ecatepec da el Grito contra corrupción y violencia
Al día
¡¿Qué hace México en Irán?! Torre Azadi se pinta de verde, blanco y rojo