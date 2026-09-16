Antes de que termine el mes de septiembre la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar abrirá el registro para tres apoyos dirigidos a alumnos de Educación Media Superior y Superior, esto con el objetivo de que los jóvenes mexicanos de escuelas públicas logren concluir sus estudios satisfactoriamente.

Si estás estudiando y aún no cuentas con alguna Beca del Bienestar, a continuación te explicamos cuáles son estos apoyos y las fechas clave para el registro en línea. No olvides tener tu cuenta Llave MX para agilizar el trámite.

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Las iniciativas están pensadas para estudiantes de nivel Medio Superior y Superior. Foto: Programas para el Bienestar

3 Becas del Bienestar que abren registro en septiembre

El la página de cada iniciativa se encuentra la convocatoria y los requisitos para solicitar el apoyo económico para estudiantes.

Beca Benito Juárez

Esta beca universal está dirigida a estudiantes de escuelas públicas de nivel Medio Superior y brinda a los alumnos un apoyo bimestral de 1,900 pesos durante los cinco bimestres del ciclo escolar anual con el objetivo de continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

El nuevo periodo de registro para la Beca Benito Juárez iniciará el próximo 17 de septiembre y estará vigente hasta el miércoles 30 de septiembre por medio del sitio www.becabenitojuarez.gob.mx

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Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

La Beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro” es el programa del Gobierno de México dirigido a las y los estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o sus equivalentes provenientes de una primaria o secundaria prioritaria y que actualmente se encuentren inscritos en alguna de las universidades que pertenecen a este programa. El registro podrá hacerse en línea del 18 al 30 de septiembre a través de la página www.subes.becasbenitojuarez.gob.mx/registro

El programa otorga un apoyo bimestral de 5,800 pesos durante los 10 meses del ciclo escolar* hasta por un máximo de 45 meses, siempre que el alumno cumpla con los requisitos establecidos. Cabe mencionar que a diferencia de las otras becas, el estudiante deberá solicitar el apoyo en cada convocatoria.

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Beca de Apoyo para Transportes Gertrudis Bocanegra

La Beca de Apoyo para el Transporte “Gertrudis Bocanegra” es una iniciativa del Gobierno de México para ayudar a los jóvenes universitarios en su formación profesional durante sus trayectos. La beca está pensada especialmente para que su traslado hacia la universidad sea más seguro y accesible y abrirá su registro del 21 al 30 de septiembre en el sitio www.becagertrudisbocanegra.gob.mx

El apoyo es dirigido a estudiantes de los estados de Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas de hasta 29 años cumplidos que cursan estudios en instituciones de educación superior y brinda una beca bimestral de $1,900 pesos durante los 10 meses de cada ciclo escolar, por un máximo de 40 meses siempre que siga cumpliendo con los requisitos establecidos en el programa.

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