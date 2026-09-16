MÉRIDA, YUCATAN.- Diputados del Congreso del Estado - de mayoría morenista- aprobaron donar seis bienes inmuebles del patrimonio estatal, con una superficie conjunta de 56 hectáreas, todas ellas ubicadas en las localidades de Poxilá y Bolón, del municipio de Umán, y que pasarán a manos de la empresa del Tren Maya.

Se trata de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya S.A. de C.V. que ahora tendrá terrenos que serán destinados al desarrollo del proyecto Tren Maya y, según el decreto, la empresa deberá acatar las disposiciones relacionadas con la conservación del medio ambiente y la preservación de las zonas arqueológicas y culturales de esa región.

El acuerdo y votación provocó molestia y reclamos del diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra, quien cuestionó la donación de esa superficie.

El dictamen generó rechazo del diputado Quintal Parra, el cual se preguntó cómo el Congreso local aprueba la entrega gratuita de los terrenos sin conocer su valor actual ni cuánto pagó el Estado por tenerlos.

“No estamos discutiendo si estamos a favor o en contra de un tren (…) Lo que realmente estamos discutiendo es algo mucho más específico. Si este Congreso debe autorizar que 56 hectáreas que pertenecen al pueblo de Yucatán sean entregadas gratuitamente a una empresa, sin que ese dictamen nos diga cuánto le costaron al Estado, cuánto valen hoy, y cuál será el beneficio económico concreto para los yucatecos ni por qué la donación" apuntó.

Diputados del Congreso del Estado - de mayoría morenista- aprobaron donar seis bienes inmuebles del patrimonio estatal a una empresa del Tren Mayan. Foto: Especial.

Señaló el legislador tricolor que el dictamen establece que el 20 de mayo del 2025 el director general del Tren Maya solicitó al gobierno de Yucatán la donación de las 56 hectáreas, pero los terrenos fueron adquiridos posteriormente por el gobierno estatal.

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Según se supo, fueron cinco predios de San Antonio Poxilá que adquirió el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (Incopy) el 13 de agosto del 2025, mientras el de Bolón, de más de 33 hectáreas, fue adquirido el 19 de febrero del 2026.

Aseguró el diputado que el gobierno local compró terrenos para donarlos al Tren Maya.

“Es decir, primero existió la petición del Tren Maya y después el gobierno de Yucatán adquirió los terrenos que ahora pretende regalarle. Esta operación merece una explicación clara y directa”, subrayó.

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Cuestionó a la vez, que el dictamen no incluyera un avalúo actualizado de los inmuebles ni el costo total que representó para el Estado su adquisición.

En respaldo a la donación, el diputado morenista Eric Quijano González expuso que la solicitud tiene sustento técnico y jurídico y los terrenos serán destinados a la continuidad del proyecto ferroviario para Yucatán.

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