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La Campeones Cup 2026 tendrá un atractivo duelo por el título cuando Inter Miami y Cruz Azul se enfrenten en un partido que definirá al mejor equipo de Norteamérica. El campeón de la MLS y el monarca de la Liga MX se verán las caras en un encuentro cargado de expectativas, donde ambos buscarán imponer su jerarquía y sumar un trofeo internacional de gran prestigio.
Inter Miami llega con la intención de aprovechar su condición de local y confirmar el crecimiento que lo ha llevado a consolidarse como uno de los equipos más importantes del futbol estadounidense. Del otro lado estará Cruz Azul, que buscará extender su buen momento y conquistar una corona más para reafirmar su protagonismo dentro del balompié mexicano.
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Más allá del trofeo, el encuentro representa una nueva batalla entre la MLS y la Liga MX, una rivalidad que ha ganado intensidad en los últimos años. Con plantillas de gran calidad y el campeonato en juego, el escenario está listo para un choque que promete emociones, intensidad y un alto nivel competitivo desde el silbatazo inicial.
LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO
Universal Deportes 05:20 PM
Los equipos ya salen a la cancha
Los dos cuadros han iniciado el calentamiento
Universal Deportes 05:12 PM
En breve las alineaciones del partido
Los equipos darán en breve los once titulares para buscar el campeonato
Universal Deportes 05:05 PM
Los equipos ya se encuentran en la cancha
Los futbolistas de Inter Miami y Cruz Azul ya están en la cancha para la Campeones Cup
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