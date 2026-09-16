La Campeones Cup 2026 tendrá un atractivo duelo por el título cuando Inter Miami y Cruz Azul se enfrenten en un partido que definirá al mejor equipo de Norteamérica. El campeón de la MLS y el monarca de la Liga MX se verán las caras en un encuentro cargado de expectativas, donde ambos buscarán imponer su jerarquía y sumar un trofeo internacional de gran prestigio.

Inter Miami llega con la intención de aprovechar su condición de local y confirmar el crecimiento que lo ha llevado a consolidarse como uno de los equipos más importantes del futbol estadounidense. Del otro lado estará Cruz Azul, que buscará extender su buen momento y conquistar una corona más para reafirmar su protagonismo dentro del balompié mexicano.

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Más allá del trofeo, el encuentro representa una nueva batalla entre la MLS y la Liga MX, una rivalidad que ha ganado intensidad en los últimos años. Con plantillas de gran calidad y el campeonato en juego, el escenario está listo para un choque que promete emociones, intensidad y un alto nivel competitivo desde el silbatazo inicial.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

Universal Deportes 05:20 PM Los equipos ya salen a la cancha Los dos cuadros han iniciado el calentamiento

Universal Deportes 05:12 PM En breve las alineaciones del partido Los equipos darán en breve los once titulares para buscar el campeonato



Universal Deportes 05:05 PM Los equipos ya se encuentran en la cancha Los futbolistas de Inter Miami y Cruz Azul ya están en la cancha para la Campeones Cup



