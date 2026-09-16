[Publicidad]
Brian Hickerson, novio intermitente de Hayden Panettiere, y su hermano Zach sufrieron un accidente en motocicleta luego de que este último saliera de la cárcel el fin de semana.
El sábado 12 de septiembre, medios estadounidenses reportaron que los hermanos habían protagonizado un altercado con otros clientes de un bar ubicado en Greenville, Carolina del Sur, tras lo cual ambos fueron arrestados en el lugar. Brian fue liberado, mientras que Zach fue llevado al Centro de Detención del Condado de Greenville por alteración del orden público.
De acuerdo con Page Six, luego de que Brian recogiera a Zach de la cárcel, ambos viajaban en una motocicleta cuando, alrededor de las 17:30 horas del domingo, Brian chocó contra la parte trasera de un coche.
Lee también Roger Waters se lanza contra Ed Sheeran y lo llama "cobarde" en medio de la crisis que enfrenta su gira
Debido al impacto, Zach salió despedido y se acercó cojeando hasta la banqueta para ponerse sus tenis. En las imágenes se le vio revisarse la mano en busca de posibles heridas.
Brian se marchó del lugar en la motocicleta y dejó a su hermano en el sitio. Se desconoce si Zach sufrió lesiones.
[Publicidad]
¿Qué pasó durante el altercado en el bar?
Zach dijo a TMZ que se sentía frustrado debido a que, presuntamente, fue abucheado por el fallecimiento de Panettiere por las cinco personas adultas con las que tuvieron el altercado.
Lee también Luis Miguel reaparece en redes sociales junto al director de cine Brett Ratner
El hermano de Brian también señaló que estas personas creen los rumores que han circulado sobre la muerte de la actriz.
[Publicidad]
Brian y Zach encontraron a Panettiere inconsciente en la sala de un Airbnb en Greenville y, presuntamente, intentaron reanimar a la actriz de “Triunfos robados” con RCP y Narcan.
La policía señaló que no hubo indicios de delito. Aún continúa la investigación en torno a la muerte de Panettiere y, según los informes, las indagaciones se centran en un presunto traficante de drogas.
Lee también Se cumplen 53 años del homicidio de Víctor Jara: "asesinado de la peor manera", recuerdan testigos
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Tendencias
Repartidor lleva explosivo oculto en bolsa de regalo y estalla antes de ser entregado; video enciende debate
Nación
En fotos, así se vivió el desfile cívico-militar este 16 de septiembre; participaron 16 mil efectivos y 99 aeronaves
Universal Deportes
Rafael Márquez cita a Miguel Herrera y revela la clave del éxito: "Hay que trabajar, trabajar"
Estados
Fallece diputada local de Hidalgo, Olivia Alarcón; pertenecía a la bancada de Nueva Alianza
Educación
¿Por qué se celebra el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos? Datos e historia
Educación
¿Quieres quedarte más tiempo en Estados Unidos? Pasos para solicitar una extensión de estadía
Showbiz
Sofía Vergara Vergara luce como ‘toda una sirena’ con impactante vestido rosa de escote
Deportes
“¡Viva México de mi corazón!”: Julián Quiñones presume su orgullo por el Tri y enciende las redes