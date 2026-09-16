Brian Hickerson, novio intermitente de Hayden Panettiere, y su hermano Zach sufrieron un accidente en motocicleta luego de que este último saliera de la cárcel el fin de semana.

El sábado 12 de septiembre, medios estadounidenses reportaron que los hermanos habían protagonizado un altercado con otros clientes de un bar ubicado en Greenville, Carolina del Sur, tras lo cual ambos fueron arrestados en el lugar. Brian fue liberado, mientras que Zach fue llevado al Centro de Detención del Condado de Greenville por alteración del orden público.

De acuerdo con Page Six, luego de que Brian recogiera a Zach de la cárcel, ambos viajaban en una motocicleta cuando, alrededor de las 17:30 horas del domingo, Brian chocó contra la parte trasera de un coche.

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Debido al impacto, Zach salió despedido y se acercó cojeando hasta la banqueta para ponerse sus tenis. En las imágenes se le vio revisarse la mano en busca de posibles heridas.

Brian se marchó del lugar en la motocicleta y dejó a su hermano en el sitio. Se desconoce si Zach sufrió lesiones.

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¿Qué pasó durante el altercado en el bar?

Zach dijo a TMZ que se sentía frustrado debido a que, presuntamente, fue abucheado por el fallecimiento de Panettiere por las cinco personas adultas con las que tuvieron el altercado.

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El hermano de Brian también señaló que estas personas creen los rumores que han circulado sobre la muerte de la actriz.

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Brian y Zach encontraron a Panettiere inconsciente en la sala de un Airbnb en Greenville y, presuntamente, intentaron reanimar a la actriz de “Triunfos robados” con RCP y Narcan.

La policía señaló que no hubo indicios de delito. Aún continúa la investigación en torno a la muerte de Panettiere y, según los informes, las indagaciones se centran en un presunto traficante de drogas.

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