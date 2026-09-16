El director de cine estadounidense Brett Ratner compartió una fotografía donde posa junto a Luis Miguel, instantánea que ya causa revuelo entre los fans de "el Sol de México" que preocupados, se encontraban en la incertidumbre, desde las noticias que reportaron que se encontraba delicado de salud.

En mayo, medios de comunicación dieron a conocer que "Micky" había sido ingresado al Hospital Mount Sinai, en Nuva York, pero no fue sino hasta el mes siguiente, en junio, cuando el cantante viajó a nuestro país, que se supo que había sido intervenido quirúrgicamente, debido a problemas del corazón.

La información de cómo sigue el intérprete es incierta, pues, a lo largo de toda su carrera Luis Miguel ha mantenido un perfil discreto en lo relacionado a su vida personal por lo que, ahora que, presenta problemas de salud, no ha sido la excepción.

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Cualquier indicio sobre el "Sol" se convierte en una noticia alentadora para sus fanáticas y fanáticos, por ello, el reciente post que Brett Ratner, conocido por su trabajo como director en películas como "X-men: the last stand" y productor en "The revenant", ha causado revuelo; en él aparece retratándose junto a "Luismi".

En la descripción de la foto, Ratner escribió "´el Sol de México´, mi hermano Aries".

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Sin embargo, tampoco existe ninguna certeza de cuándo fue tomada la fotografía y si, Ratner posteó un recuerdo o una selfie que captó recientemente.

Aún así, fans y hasta algunas figuras del medio, como la actriz Jessica Coch comantaron la publicación, exaltando la alegría que les causaba ver al cantante sonriente y de aparente buen humor.

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"Muero por esos ojitos tiernos".

"Qué emoción verlo tan bello".

Qué guapo, lo extrañamos bastante".

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"Eso ojos verdes hermosos y ésas manos hermosas inconfundibles, Luis Miguel Gallego Basteri, el mejor cantante del mundo y la máxima leyenda latina de la historia".

"Mi Sol amado".

"Quiero ser amigo de Luis Miguel y me abrace así".

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"Siempre es un placer ver a un artista de esta talla conservando su porte, su presencia y, sobre todo, su salud. Luis Miguel, sencillamente vigente".

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