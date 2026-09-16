Luego de varias horas de silencio sobre la salud de Alex Fernández, su equipo decidió tranquilizar a los fans y revelar las razones que lo llevaron a ser hospitalizado de urgencia.

La noche de ayer, el cantante canceló su participación en los festejos de Independencia en Culiacán debido a fuertes complicaciones. En ese momento, afirmaron que el pronóstico del cantante era reservado, lo que encendió las alarmas entre los seguidores.

Ahora, a través de un comunicado en redes sociales se informó que Alex está evolucionando favorablemente, luego de ser diagnosticado con una infección respiratoria y gastrointestinal.

"Alex Fernández evoluciona favorablemente y continúa progresando n su recuperación y siguiendo las indicaciones de los profesionales que lo atienden".

El equipo del cantante dio una actualización sobre su estado de salud. Foto: Captura de pantalla.

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Aunque hasta el momento, la oficina de Fernández no ha revelado cuando será dado de alta ni el momento en que podrá retomar sus compromisos, sí agradecieron las muestras de cariño que ha recibido por parte del público.

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“Alex quiere expresar su más sincero agradecimiento por todas las muestras de cariño, apoyo y preocupación recibidas durante estos días, y muy especialmente, por la comprensión y el cariño del público de Culiacán”.

El hijo de "El Potrillo" adelantó que una vez que su salud lo permita regresaría para dar el show que las circunstancias no se lo permitieron.

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