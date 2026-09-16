El secretario de economía, Marcelo Ebrard, comentó que "depende de muchas cosas" la posibilidad de concretar un acuerdo comercial con Estados Unidos en noviembre, en el marco de la revisión del T-MEC, debido a que es un planteamiento del presidente estadounidense Donald Trump.

Después de que el mandatario norteamericano afirmó que su administración busca concretar un acuerdo antes de las elecciones intermedias de EU, programadas para el próximo 3 de noviembre, el funcionario indicó que México continuará trabajando en las negociaciones y que el calendario dependerá de diferentes factores.

“Es su punto de vista. Vamos a ver”, contestó Ebrard al ser cuestionado acerca de las declaraciones de Trump y la posibilidad de que el acuerdo pueda firmarse en noviembre,

Al concluir el Desfile Cívico-Militar por el 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México, el secretario de economía evitó adelantar una fecha para la conclusión de las conversaciones y subrayó que, por ahora, no existe una definición sobre cuándo podría concretarse el entendimiento.

—¿Se puede firmar antes de noviembre?

—Vamos a ver, depende de muchas cosas, pero ahorita no sabemos.

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—¿De qué depende?

—De seguir trabajando.

Marcelo Ebrard agregó que, una vez que haya avances concretos acerca de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, serán informados.

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“Cuando tenga algo, lo vamos a informar”, concluyó.

🗣️ “Depende de muchas cosas”, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sobre las intenciones del mandatario de EU, Donald Trump, de firmar el T-MEC antes de noviembre. 🇲🇽 🇺🇸 #VIDEO: @elkizz_ | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/69lgPeHyLT — El Universal (@El_Universal_Mx) September 16, 2026

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dft