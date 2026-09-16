Victor Jara murió por sus ideales, el cantautor chileno fue asesinado cinco días después del golpe de Estado en Chile, en 1973; era simpatizante de Salvador Allende y, por su canción de protesta, convocó a las masas, hecho que no convenía al gobierno de Augusto Pinochet; hoy, lo recordamos en su aniversario luctuoso.

Han pasado 53 años desde que el músico chileno, recordado por canciones como "Te recuerdo, Amanda" y "El derecho de vivir en paz" fue asesinado en las instalaciones del Estadio Chile y que, 30 años después de su muerte, fue renombrado como Estadio Victor Jara.

Desde sus inicios como músico, Jara, apoyó el socialismo democrático de la época, el cual era impulsado por Salvador Allende, candidato con el que se solidarizó durante la campaña presidencial de este, con su participación en eventos masivos donde promovía su canción de protesta, el género que interpretaba.

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Eso le granjeó consecuencias, cuando el gobierno de Allende fue derrocado, con el golpe de Estado, después de los dos años y 10 meses que el político y abogado tomara posesión del cargo.

El 11 de septiembre, cuando el golpe de Estado tuvo lugar, Allende se quitó la vida al autoinfligirse un disparo, cuando las fuerzas militares rodearon en el Salón Independencia del Palacio de la Moneda, Jara fue aprehendido en la Universidad Técnica del Estado (UTE), donde fungía como profesor e investigador, para se trasladado al Estadio Chile.

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En 2018, Netflix estrenó la serie documental "Remastered", donde una serie de testigos de los hechos señalaron que Jara no sólo asesinado, sino que, por días, fue torturado.

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"Cuando todos llegamos al Estadio Chile, nos formaron una fila, después, un oficial sacó a Victor y le dijo que le iba a indicar algo; el soldado lo golpea con el fusil en la cabeza, lo golpearon en la mano, casi se revientan un ojo", precisó.

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Pero las palabras más impactantes de su testimonio fue cuando, el testigo, habló de las burlas a las que fue sometido Jara, cuando, después de desfigurar sus manos a golpes, solicitaron al músico que intentase tocar su guitarra, con la que entonaba su canción de protesta.

"Le plastaron las manos y le dijeron si, acaso, ahora iba a poder tocar la guitarra: Victor no sólo fue fusilado, fue asesinado de la peor manera, bajo tortura".

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Y, aunque tuvieron que pasar poco más de 45 años para que las autoridades chilenas condenaran a ocho milatres retirados, para su viuda, doña Joan y sus hijas, Amanda y Manuela, esa sentencia fue un "golpe a la impunidad", como aquellos que "quieren negar la histoa".

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