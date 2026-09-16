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José Emilio, el hermano menor de Gael García Bernal, habla del momento tan difícil que atraviesa, relacionado con su salud mental y, desilusionado, revela que, a pesar de que ha buscado al actor en distintas ocasiones, este se ha desentendido del lazo consanguíneo que los une.
El joven, hijo de José Ángel García (1950 - 2021), celebró su cumpleaños 27 este 15 de septiembre, sin embargo y, según reportó en su cuenta de Instagram, pasó la fecha de forma amarga, debido a la soledad que experimenta.
"Este ha sido el peor cumpleaños de todos", escribió.
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García atribuyó ese sentimiento a la ausencia de su padre que, en enero del año pasado, cumplió cuatro años de fallecido.
Además de no contar con su padre, el joven -dedicado a la música- expresó que Gael no es un hermano presente para él y que, sin importar todas las veces que ha buscado "al Charolastra" para entrar en contacto con él, este ha hecho caso omiso de sus mensajes, hecho que lo ha llevado a desencantarse del sentimiento que le inspiraba el actor.
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"A la verg* todo, especialemente Gael, el cual he intentado contactar durante años, pero nada, ni un maldito hola. Desde que mi papá murió, todo se fue a la verg*, sin familia, sin amigos, sin nada ni nadie".
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José Emilio remató el mensaje señalando que, por más intentos que ha hecho por mantenerse estable, se encuentra en una situación límite.
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"Neta lo intenté, pero ya no puedo más, adiós".
Hasta el momento, Gael no ha hecho ningún pronunciamiento acerca de la publicación de José Emilio, quien, desde 2023 habló abiertamente de la depresión severa que padecía, motivo que lo llevó a ser internado en clínicas de rehabilitación por más de una ocasión.
melc
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