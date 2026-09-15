Gala Montes confirmó que sí tuvo una relación romántica con Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar, luego de que el rapero la defendiera de las críticas en redes tras su salida de "La casa de los famosos México", la actriz lamentó que le hubiera puesto el cuerno a su exnovio con Emiliano, pues afirmó, la relación no prosperó.

Montes, quien se encuentra en Los Ángeles, se quedó de ver con Emiliano, sin embargo, el rapero le canceló la cita, no llegó y Gala no se quedó callada, reveló detalles de la relación cercana que tuvieron y de paso le sacó sus trapitos al sol al nieto de Antonio Aguilar, quien actualmente está distanciado de su padre y hermanos.

Montes sorprendió hace unos días con un nuevo look, y ante la ola de comentarios en redes y del gremio actoral, sobre su estado anímico, la actriz de 26 años asegura que se encuentra bien, admitió que consume mariguana pero que no está por darle un brote psicótico como se ha dicho.

Gala habló de la relación cercana que mantuvo con Emiliano, le pidió que no la defendiera y se lanzó en su contra hablando de los aspectos negativos del rapero, quien aseguró, se enojaba cada vez que Gala le decía que saldría con mujeres.

"A mí tampoco me parece que no tengas dinero y no te digo nada y que no te bañes y que huelas a m*** y aquí estoy", dijo Gala en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

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Gala Montes aparece con un corte pixie muy corto, de inspiración mullet, con una estética bastante andrógina y moderna.

Reiteró que al hijo de Pepe Aguilar le faltan muchas cosas:

"Te falta dinero, un coche, departamento, regalías, joyas, estás bien j*** porque tienes dos hijas", puntualizó.

Según Gala, esta última vez Emiliano se enojó con ella porque vio una foto con su exnovio, quien acudió a su llamada de auxilio, llamada que le había hecho primero a Emiliano porque confesó, se sentía mal.

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Emiliano Aguilar dijo que no hablará mal de Gala, que no lo ha hecho, y que prefiere mantenerse en silencio.

Gala Montes, actriz de telenovelas entró pocas horas a "La casa de los famosos México", su polémica salida ha dado mucho de qué hablar desde hace una semana, se cuestiona su salud física y mental.

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