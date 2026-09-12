Gala Montes sorprendió al compartir una foto y un video en el que muestra su nuevo look, la actriz ha dado mucho de qué hablar después de que quedara fuera del reality "La casa de los famosos México" tras haber entrado apenas unas horas antes.

Montes, de 26 años ha tenido una semana llena de polémicas, primero porque según la versión oficial ella decidió salir del reality y así quedar fuera de la competencia que entrará a su recta final.

A su salida, el musical "Malinche", en el cual debutaría como protagonista el 22 de septiembre, anunció que la participación de Gala se daría tal vez en el futuro, por lo que también quedó fuera de dicho proyecto del que semanas antes habló con ilusión.

El look rudo de Gala fue cuestionado desde que entró a "La casa", pero sobre todo su estado anímico, pues ella misma dijo que se sentía mareada, y en la transmisión nocturna del lunes, se levantó de su lugar y ante el regaño de la jefa confesó que no se podía estar quieta.

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Durante su breve estancia, Gala encendió las alarmas entre el público. Foto: Captura de pantalla.

Al salir anunció que se encontraba bien, que necesitaba descansar, y cuando reaccionó a la versión que difundió la periodista Joanna Vega-Biestro, quien aseguró que sus fuentes le informaron que Gala se comportó muy violenta previo a salir del reality, Montes explotó en su contra y afirmó que no se drogaba, que sólo suma mariguana desde que no puede convivir con su sobrina, hija de su hermana Beba, de quien actualmente está distanciada.

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Ante los rumores que provocó su salida, la actriz reapareció en redes. Foto: Instagram.

Hace unas horas compartió estados en Instagram desde Los Ángeles, donde disfrutará de la pelea de box de "su novio", dice ella, Ryan García, boxeador profesional estadounidense.

Lo que llamó la atención de los cibernautas fue su radical cambio de look, un atrevido corte pixie con flequillo recto y laterales muy rebajados, con un sutil efecto mullet que ya se volvió viral.

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La actriz Gala Montes presume nuevo look.

Gala Montes presume nuevo look en redes tras los cuestionamientos sobre su estado anímico y de salud.

Gala Montes protagonizó recientemente la telenovela "Corazón de Oro", de Televisa-Univision, la cual fue presentada en febrero de 2026, donde compartió créditos con Mayrín Villanueva y Gabriel Soto.

Catalina (Gala Montes) será la hija de Luz (Mayrín Villanueva). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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