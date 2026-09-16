Kenny Avilés habló de la situación familiar de Christian Nodal, aseverando que no asume su paternidad de la forma correcta, comentario que fue replicado por Kunno, un gran amigo de "el Forajido", quien aseveró que el cantante sí está al pendiente de Inti, la hija que tuvo con Cazzu.

Durante una charla que varios participantes de "La granja VIP" sostuvieron, en donde el nombre de Nodal salió a colación, la cantante de rock expresó que el músico "ni pelaba" a Inti y Kunno reaccionó inmediatamente, negando que la afirmación de Kenny fuera cierta.

"A la hija ni la pela, el cabr*n", dijo Avilés.

A lo que Kunno contestó:

"Sí, sí la pela".

"La granja VIP", en su tercera semana de trasmisiones. Foto: Instagram, vía @lagranjavipmx

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Fue entonces que la cantante de Kenny y los eléctricos dijo basarse en las declaraciones de Cazzu que, desde que se separó del sonorense, ha atravesado la presencia intermitente de Nodal, en lo tocante a la crianza de Inti que, recientemente, cumplió tres años.

Kenny, además, afirmó que Cazzu ya le habría quitado el apellido paterno a la menor, sin embargo, cabe aclarar que no existe ninguna fuente fidedigna que haya divulgado esta información públicamente.

"Eso dice su mamá, es más ya le quitó el apellido, (lo dice) la mamá de la niña, la argentina, no sé cómo se llama, Cazzu, saludos, Cazzu", dijo luego de que "la Bebeshita" le recordara el nombre de la cantante.

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El influencer respondió que Cazzu "dice muchas cosas", sugiriendo que no todo lo que se conoce del caso es como parece.

"Ah sí, es que ella dice muchas cosas...".

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En otra ocasión, cuando Kunno se encontraba en la habitación del capataz, junto a Julio Camejo, le contó al actor sobre su amistad con el matrimonio Nodal Aguilar, el cual, afirmó que le ha granjeado múltiples críticas, especialmente, por el hecho de que, en el pasado, también sostuvo una buena amistad con dos de las exparejas del cantante de regional, refiréndose a Cazzu y Belinda.

"Me hice muy muy amigo de una pareja de la industria musical que, ahorita, está muy controversial en redes, anteriormente, yo me llevé con algunas exparejas de esta persona (Nodal), cuando yo publicó que soy amigo de esa relación, sacaron las fotos con las dos exparejas con las que yo había estado y pues empezaron a atacarme de que ´amigo de todos, amigo de nadie´, de que ´hipócrita, doble cara´, y no, realmente, la vida me llevó a estar ahí",

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