Toñita, Erasmo Catarino y Raúl Sandoval, exparticipantes de "La academia" se reencontraron y, durante su encuentro, enviaron un mensaje de apoyo a Yahir, actual concursante de "La casa de los famosos México"; sus excompañeros creen que tiene el potencial para ganar la cuarta temporada del reality.

Fue "la Negra", como apodaban a Toñita, quien compartió un par de historias, en su cuenta de Instagram, en donde aparece con Raúl, con quien participó en la primera temporada del reality de TV Azteca, y junto con Erasmo, que fue parte de la cuarta temporada.

En una de las fotografías, los exacadémicos se encuentran en las instalaciones de un aeropuerto local y, en otra, aparecen dentro del avión que abordaron, donde aprovecharon, antes de que despegara, para confiar a sus fans que están al tanto del juego de Yahir en "LCDLFM".

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Raúl se dirigió a Toñita, para preguntarle quién cree que se convertirá en el nuevo ganador del reality y cuando la cantante respondió que Yahir, no perdió la oportunidad de recordar que, entre ellos, existió una historia de amor.

"Mi novio", le dijo a Sandoval.

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Erasmo también uso un mote para hacer referencia a Yahir, llamandolo "el pinch* ganadero" y "el wey de Hermosillo, Sonora".

"Ahuev*, mi compa, ya está decretado, hecho está", remató Raúl.

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Cuando la temporada comenzó, en junio, Yahir no figuraba como los favoritos del público o, al menos, los nombres más sobresalientes en redes sociales eran los de Karina Torres y Aldo Rendón.

Con el tiempo, el cantante de "Alucinado" y "La locura" ha demostrado serenida, frente a las confrontaciones y presiones -lo que ha sido aplaudido por el público-, y una organización intachable en la cocina, hecho que, también le ha granjeado una serie de críticas, sin embargo, pareciera ser mayor la aprobación que causa en el público, que la indiferencia o la desaprobación.

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