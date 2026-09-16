Muy sonriente y junto a su nueva pareja, Cristian Castro celebra tres meses de relación. La fotografía fue compartida por Vanessa Ríos, quien mostró un momento junto al cantante en redes sociales.

En la imagen, ambos aparecen tomados de la mano mientras se miran. El hijo de Verónica Castro luce un traje azul marino, y ella lleva una blusa en tonos rosa, además de unas gafas de sol a juego.

En el post, Ríos etiquetó al cantante y añadió una tierna descripción: “3 meses de nosotros, de descubrirnos y de ver cómo este amor crece cada día más, mi amor”.

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Recientemente, circuló en redes sociales un clip en el que, durante su concierto en Las Vegas, Cristian la subió al escenario y le plantó un beso frente a la mirada de los presentes. La relación, además, se habría hecho pública durante un concierto que el cantante ofreció en León, Guanajuato.

Foto: Instagram oficial.

De acuerdo con algunos medios, la pareja se conoció el 9 de mayo de 2023 en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, cuando ella acudió a un show de él y Castro habría pedido su número telefónico para seguir en contacto. Sin embargo, esta versión no ha sido aclarada por ninguno de los dos.

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El romance se da después de que Cristian fuera vinculado con la productora Victoria Kühne en abril, quien publicó una fotografía de ambos en Nueva York y se refirió a él como “mi amor”.

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Un mes después, Castro dijo ante la prensa que no sabía si se había dado el chispazo de que fueran novios, pero que, en cambio, eran colegas y amigos, y que no le gustaba estar solo.

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Mientras tanto, Verónica Castro también habló sobre el fugaz romance de su hijo y mencionó sentirse confundida por sus decisiones. La actriz señaló que se sentía apenada tanto con Victoria como con su familia, con quienes mantiene una relación cercana.

Previamente, Castro tuvo un romance intermitente con la argentina Mariela Sánchez, con quien había anunciado planes de boda. Asimismo, el cantante anduvo con la abogada y artista plástica Ingrid Wagner entre 2024 y 2025.

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