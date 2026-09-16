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Lucero se tuvo que sentar un rato mientras ofrecía un concierto en Cancún junto a Mijares, su exesposo y padre de sus dos hijos, la cantante de 57 años se acaloró y reveló que al sentirse mareada tuvo que sentarse para continuar con el show.
Lucero y Mijares se presentaron juntos como parte del show patrio que ofrecieron en Cancún, la cantante tuvo varios cambios de vestuario, entre ellos el traje de charro, con el que cantó "Me cansé de rogarle", tema de José Alfredo Jiménez con el que Mijares bromeó al decir que "se cansó de rogarle".
El momento en el que la cantante pide sentarse atrás de Mijares, explica que el calor y el haber utilizado el traje de charro la acaloró bastante, incluso bromeó diciendo que Mijares le había insistido mucho para que se lo pusiera, palabras que hicieron reír al cantante, quien en todo momento se mostró atento a lo que Lucero necesitara.
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Videos que circulan en redes muestran a la cantante dando el concierto sentada, algo que alertó a algunos fans, sin embargo, la intérprete de "Electricidad" explicó en un mensaje lo que ocurrió.
"Siento que al sudar tanto, porque hacía mucho calorcito, como que me deshidraté un poco, tal vez me sentía como un poco mareada y algo cansada, pero todo bien muy pronto, solo fue eso y a todo dar", escribió en X.
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