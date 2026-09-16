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Para muchos de los asistentes al Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, Aleks Syntek habló más de lo que cantó, el músico aprovechó su presentación en dicho escenario para hablar de todo un poco, y no desaprovechó la oportunidad para despotricar contra el reggaetón y Bad Bunny.
Syntek, quien mencionó en varias ocasiones que contaba con 35 años de carrera, se molestó con algunos asistentes que le pedían temas de otros autores como Juan Gabriel, preguntó quién de verdad era su fan.
Aleks habló de varios temas sobre el escenario, momentos chuscos, algunas llamadas de atención por los gustos musicales actuales y una verdad por parte del cantante:
"Yo estoy viviendo un mundo y ustedes viven un mundo bizarro", dijo previo a que el show terminara.
Para mucha gente, Aleks Syntek es un hombre talentoso pero la presentación de anoche fue más un monólogo que otra cosa, en redes los comentarios critican la actitud del artista que en momentos utilizó varias palabras altisonantes.
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"Claro que tiene un talentazo, es un gran cantante y compositor, el problema es que no deja que su talento hable, solo trata de demostrar que es mejor y al final solo se ve que todos sus estudios y experiencia no sirven de nada, termina siendo nefasto y él solito opaca su talento, su peor enemigo es él mismo". "Me caía bien hace 20 años cuando no era tan famoso y no hablaba y cantaba", se lee entre los comentarios.
No es la primera vez que Aleks Syntek habla sobre algunas de las letras y contenidos asociados con el género del reggaetón, el cantante ha señalado que no se trata de rechazar a quienes hacen este tipo de música, sino de cuestionar los mensajes que, desde su perspectiva, pueden resultar ofensivos o poco apropiados.
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