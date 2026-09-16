El humo del show de pirotecnia posterior al Grito de Independencia por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no había terminado de disiparse en la plancha del Zócalo cuando "Enséñame a olvidarte" trajo de regreso a Intocable.

La banda decidió guardar sus mejores canciones para dar el cierre al 15 de septiembre; mientras varios abandonaban el lugar tras ver la celebración de la noche los de Zapata, Texas los acompañaban con "Soñador Eterno".

Instantes antes la presidenta de México hizo alusión a los problemas migratorios en el mundo al incluir en su grito un: "Que vivan los migrantes libres".

Aunque un sector del público dio media vuelta y buscaba cómo salir de la Plaza de la constitución, la gran mayoría permanecieron en el lugar para seguir bailando al ritmo de Intocable.

Como si la banda ya supiera que esto pasaría interpretaron "Es mejor decir adiós", canción que hizo a varios detenerse y a otros tantos cantar mientras continuaban su retirada.

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Con espuma en la ropa, decenas de banderas e incluso carteles recordando a la Selección y el Mundial que hace un par de meses dio otro mes patrio en el país, que antes no se habían mostrado la fiesta patria comenzó a retomar color al ritmo del acordeón.

Intocable prende el Zócalo de la CDMX previo al segundo Grito de la Independencia de Claudia Sheinbaum. Foto: @Claudiashein

Los huecos que se abrieron en la multitud rápidamente se volvieron pistas de baile para parejas que derrochaban amor con "Me gusta mi vida", una de las más recientes de Intocable.

El desfile de gente también dejó ver varias latas de cerveza en el piso pese a los filtros policiacos que buscaban justamente prevenir el ingreso de estas bebidas al evento.

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Un grito general se escuchó con los primeros acordes y el coro se cantó al unísono, algunos que todavía estaban en las calles aledañas incluso regresaron para escucharla.

El concierto terminó rayando las 00:00 horas, después de que Intocable tocará casi 120 minutos sin contar la pausa para el grito de Claudia Sheinbaum.

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