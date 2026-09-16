Ya hay dos Zócalos en la memoria de Ricky Muñoz, vocalista de Intocable.

El primero fue en febrero de 2005, ante unas 140 mil personas. México llevaba apenas cinco años de alternancia presidencial y la música todavía vivía en los discos y la radio. Spotify y TikTok ni siquiera existían.

Intocable, banda nacida del otro lado de la frontera pero impulsada por el público mexicano, celebraba entonces 10 años de carrera y acababa de ganar su primer Grammy.

Ricky tenía 30 años y el grupo estaba en uno de sus mejores momentos. Aun así, hoy admite que recuerda poco de aquella noche.

“Te soy sincero, no estuve presente. He visto fotos y no lo recuerdo tanto”, reconoce el cantante en trevista con EL UNIVERSAL.

“Simplemente era el momento en el que estaba personalmente, creo. Ahorita estoy más presente y eso es lo que más me emociona. Dispuesto a vivirlo, a estar presente”.

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El segundo Zócalo llegó anoche, 21 años después, durante la celebración del Grito de Independencia.

México tiene ahora por primera vez a una mujer en la Presidencia y la música cabe en un teléfono. Intocable siguió creciendo, sus canciones llegan a nuevas generaciones y este año recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Con todo, a sus 52 años (cumplidos precisamente ayer), lo que más ha cambiado en Muñoz es la manera de abrazar la adversidad.

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En los últimos años ha hablado abiertamente de la ansiedad, del duelo por la muerte de su madre, que atravesó mientras seguía de gira, y de la terapia que le ayudó a mirar de otra manera lo que sentía.

Por eso, Muñoz reconoce que llegó anoche al Zócalo dispuesto a vivir el momento completo, con la alegría de la fiesta patria, pero también con cualquier otra emoción que apareciera, en espera de que el público pudiera hacer lo mismo a través de sus canciones. Porque, como dice uno de sus éxitos, “Fuerte no soy”.

“Estoy abrazándome, tratando de sentir todas las emociones que existen en el transcurso del día, ya sea felicidad, cansancio, enojo, lo que quieras. Es parte de ser humano”, dice.

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Emoción compartida

Esa forma de mirar el presente también alcanza a las canciones que Intocable grabó hace casi tres décadas.

Temas como “¿Y todo para qué?”, “Eres mi droga” o “Soñador eterno” han encontrado nueva vida entre jóvenes que los descubren en plataformas como TikTok.

“Ver cómo el nuevo público conecta con una canción nuestra que probablemente escuchaban sus papás o sus abuelos es impresionante”, dice Muñoz.

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“Una canción es como una postal. En un punto de tu vida estuviste ahí. Es como saludar a la gente desde donde estaba yo emocionalmente en ese momento. Pero eso no quiere decir que esa canción vaya a representarme para siempre”.

Ese cambio de significado lo ha visto incluso con “El amigo que se fue”, tema que Intocable lanzó en 1999 después del accidente carretero en el que murieron dos integrantes y un colaborador del grupo.

Con los años, la canción ha encontrado otros sentidos, como el de quienes la relacionan con la migración y la distancia.

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“Para nosotros sigue representando lo mismo. Perdimos compañeros y sigue teniendo ese significado, pero ese es el poder de la música. Cuando una canción se vuelve del público, ellos le dan un significado”.

Un disco más personal

Esa etapa también aparecerá en el próximo disco de Intocable, que Muñoz describe como uno de los trabajos más personales que han hecho.

“Creo que nunca había estado, o al menos nunca me había sentido, tan desnudo, tan descubierto, dejando que las canciones hablaran por mí y me representaran”.

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El álbum ya está terminado y no tendrá colaboraciones. Muñoz asegura que mantendrá la mezcla de sonidos que ha acompañado al grupo durante tres décadas.

Adelanta que el primer sencillo, titulado “Cuando se haga de noche”, saldrá el 25 de septiembre.

“Intocable es una fusión de tantas cosas. Pones tantas influencias en una licuadora y sale Intocable. Está hecho 100% orgánico y es 100% real”, detalla.

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