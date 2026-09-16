Metrópoli | 16-09-26 | 09:13 | Actualizada | 16-09-26 | 09:19 |

La madrugada de este 16 de septiembre dos mujeres fueron asesinadas, con arma de fuego, en la colonia Morelos, en la

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías atendieron el reporte de dos mujeres lesionadas por disparos de arma de fuego, entre las calles Toltecas y Rinconada, colonia Morelos.

“Al sitio arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes determinaron que las dos mujeres ya no contaban con signos vitales, por lo que se dio aviso al Ministerio Público para las diligencias correspondientes”, explicó en una tarjeta informativa.

Sobre el tema, personal de la SSC realiza el análisis y monitoreo de las cámaras de videovigilancia de la zona, a fin de identificar y localizar a los posibles responsables.

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